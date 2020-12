Overleden persoon in huis Oud Ade slachtoffer van misdrijf: 'Houden met alle scenario's rekening'

De politie kreeg rond 5.50 uur de melding van een overval. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. 'We houden rekening met alle scenario's', legt een woordvoerder van de politie uit. Een Team Grootschalige Opsporing doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar het overlijden van het slachtoffer. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over zijn of haar identiteit. Het onderzoeksteam verzoekt getuigen zich te melden.

Bij de woning was een arrestatieteam ter plaatse. De politie heeft de wijde omgeving van het pand afgezet voor onderzoek. Het zou gaan om een afzetting van ongeveer twee kilometer rond de woning, meldt een verslaggeefster van Omroep West. De Hofdijklaan was afgezet, dat is een parallelweg van de N446 die zelf ook was afgesloten. Er mocht alleen bestemmingsverkeer langs. Ook de rotonde richting de A4 was enige tijd afgesloten en er vloog een politiehelikopter.

Buren

Een buurvrouw van de woning waar de overval plaatsvond, heeft zelf niks gemerkt van de overval, maar weet wel te vertellen dat er veel politie onderzoek doet in de woning. Rechercheurs in witte pakken gaan het huis in en uit.

Volgens buren woont in het huis een man van een jaar of zestig. Hij zou er nog niet heel lang wonen, twee jaar denkt de ene buur, vier jaar zegt een ander. De man zou eigenaar zijn geweest van een supermarkt aan het Kooiplein in Leiden, die eerder dit jaar failliet is gegaan.