Vuurwerkhandelaar Benfried: 'Je kunt niet bij de pakken blijven neerzitten'

Tijdens de laatste weken van het jaar verandert tuinbouwleverancier Benfried in Den Hoorn traditiegetrouw in een heus vuurwerkimperium. In de aanloop naar 2021 verandert er dit jaar echter niks aan de zaak, omdat er een vuurwerkverbod van kracht is. 'Normaal gesproken zou dit de eerste verkoopdag zijn. Dan is het hier één grote hectische feestelijke toestand', vertelt manager Marcel Schravemade.

Dat de huidige maatregelen voor nogal wat ontwenning zorgen mag duidelijk zijn. 'Het is toch altijd een vrolijke afsluiter van het jaar. We staan hier dan met een man of 25 om de boel in goede banen te leiden. Buiten wordt er dan muziek gespeeld en staan er verkeersregelaars en een oliebollenkraam. Dat is dit jaar niet, en dat is wel even wennen.'

Alleen klein vuurwerk zoals sterretjes en trektouwtjes is dit jaar toegestaan | Foto: Lieuwe van Slooten

Niet bij de pakken blijven neerzitten

Dat veel vuurwerkhandelaren er terneergeslagen bij zitten, verbaast Marcel niet. 'Wij hebben dat aanvankelijk ook gehad. Het is toch wel even slikken. We zijn nu inmiddels een paar weken verder. Je kan ook niet te lang bij de pakken blijven neerzitten. We kunnen alleen maar hopen dat het beter wordt. En dat het volgend jaar gewoon weer mag.'

Ook organiseert Benfried ieder jaar rond half december een grote demonstratieshow om te laten zien welk assortiment ze in huis hebben. 'Daar staat ieder jaar wel een man of 4000 naar te kijken. Dat is wel een groot gemis', vertelt Marcel.