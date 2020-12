Zoetermeerse voedselverstrekker dreigt te stoppen: '24 uur per dag mensen aan de deur'

Het aantal Zoetermeerders dat net niet terecht kan bij de Voedselbank, maar ook geen geld heeft voor eten, is met dertig procent gestegen tijdens de coronacrisis. Voedselverstrekker Oosterfaantje zag het klantenbestand in deze periode flink groeien. Bij Oosterfaantje, gerund door Trijntje Aarden en haar gezin, kunnen mensen die er geen geld voor hebben een tas etenswaren halen. Maar het is maar de vraag of Oosterfaantje blijft bestaan.

Al zestien jaar staan de woonkamer, bijkeuken en tuin vol met dozen eten. Oprichtster Trijntje is op. Dag en nacht staat ze met haar zoon, man en groep vrijwilligers voor iedereen klaar. Ze wil nu van de gemeente een werkruimte buiten hun eigen woonhuis, anders stopt ze ermee. 'Als de gemeente nu niet over de brug komt met een pand, dan houdt Oosterfaantje op,' zegt oprichtster Trijntje Aarden met een vermoeid gezicht. 'Vierentwintig uur per dag staan er mensen aan de voordeur, wij hebben de afgelopen zestien jaar nooit meer kerst gehad.'

Altijd staat het huis vol met kratten eten. Het kan niet meer zo, zegt Trijntje. 'Wij hebben ook een leven. Ik vind het heel erg voor al de mensen die ons nodig hebben, maar ik kan niet meer.' Trijntje benadrukt: 'Ik hoef geen geld van de gemeente en geen miljoenenpand. Maar gewoon een gebouwtje waar je het eten kan opslaan en uitdelen. Een plek waar je een koffiezetapparaat kan neerzetten en één op één-gesprekken kan houden. Daar hebben de mensen ook zoveel behoefte aan.'

Tuin vol kratten

Oosterfaantje geeft voedsel aan mensen die net een paar euro te veel per maand hebben om in aanmerking te komen voor de Voedselbank. Of ze zitten nog in het toelatingsproces, wat wel vijf weken kan duren. Het voedsel komt van winkels zoals de Hema, restaurants en instanties. Trijntje heeft de afgelopen jaren al vaak met de gemeente Zoetermeer gepraat over een werk- en opslagruimte buiten haar huis, maar heeft daar altijd een weigerend antwoord op gekregen. Zoon Rinus Clasener vult aan dat de gemeente van mening is dat dit een eigen initiatief is en dat de gemeente zegt er niet aan te kunnen beginnen om iedereen met dit soort initiatieven een gebouw te geven.

Maar volgens het gezin kan het zo niet langer. De tuin staat vol opgestapelde kratten van een grote Hello Fresh-schenking. Rinus legt tussen de zakjes saus en verse groenten uit hoe ze de week voor kerst in de stromende regen tassen eten stonden uit te delen. Langs de schutting wachtte een rij mensen die in deze coronatijd tussen wal en schip zijn gevallen. 'Je hart breekt als iemand hier met kinderen staat en zo'n kindje wrijft over zijn buik en zegt dat hij honger heeft', zegt Rinus.

Radeloos

Klant Sandra komt met shoppers aan bij het schuttinghek en krijgt paprika's, bosjes tijm en bosuitjes van Rinus. Ze is al zo'n vier jaar klant bij Oosterfaantje. 'Ik ben afgekeurd en minima. Nou dan weet je het wel', vertelt ze. 'Ik heb zeven euro per maand te veel om bij de Voedselbank te mogen komen.'

Het voelt voor haar dubbel om eten te halen bij Oosterfaantje. 'Ik ben heel blij en dankbaar dat ik hier terecht kan. Maar om elke maand geld tekort te komen, maakt me radeloos. Steeds nee zeggen tegen de kinderen. Geen wc-papier kunnen kopen als het op is.' Sandra is inmiddels ook vrijwilliger bij Oosterfaantje en helpt met eten uitdelen.

Opnieuw praten

De PVV in Zoetermeer heeft vlak voor de kerst vragen ingediend over de situatie van Oosterfaantje. De gemeente Zoetermeer heeft Oostervaantje tot nu toe geen werkruimte gegeven, maar zegt nu in een schriftelijke verklaring tegen Omroep West dat ze bereid zijn opnieuw met Trijntje te praten. Trijntje hoopt dat er een oplossing komt voor Oosterfaantje, zodat meer dan 600 Zoetermeerders niet in de kou komen te staan.

