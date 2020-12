Martijn wordt met 200 anderen vegaboer op één boerderij in Boskoop

Aan de rand van Boskoop komt een coöperatieve vegaboerderij van 20 hectare. Iedereen kan eigenaar worden van de boerderij. 'We zoeken zo'n 200 leden die allemaal een stukje grond kopen', zegt boer en beheerder Martijn van Zanten uit Hazerswoude.

Het stuk land ligt op de rand van Boskoop en Bodegraven. 'Het is nu gewoon grasland. Er zat een melkveehouder en die stopt ermee,' vertelt Martijn van Zanten. Hij is ecologisch adviseur en gaat als betaalde kracht de boerderij runnen.

Van Zanten legt uit hoe de coöperatie werkt: 'Leden investeren 2.000 euro en krijgen dan een certificaat waar op staat dat ze mede-eigenaar zijn van de grond en ze krijgen iedere week een groentekist. Er is geen woning bij. Ik ga er ook niet wonen.'

Vegaboerderij

Maar wat is eigenlijk een vegaboerderij? 'Wij hebben een bijzondere visie', legt Van Zanten uit. 'We gaan niet het hele land verbouwen. We willen de aarde juist opbouwen. Geen zware machines, geen kunstmest, maar we geven een deel terug aan de natuur.'

Het plan is om een boomgaard en een voedselbos aan te leggen. 'Maar dan wel zo ingericht dat het op natuur lijkt. We hebben ook geen boerderijdieren, behalve kippen voor de eieren. En zij houden de grond in goede conditie.'

Padden en libellen

De vegaboerderij moet uiteindelijk 500 groentekistjes per week gaan opleveren. 'We denken dat het juist meer oplevert als je de grond teruggeeft aan de natuur. Daarom wilden we ook zo'n groot stuk land.'

De coöperatie gebruikt geen dierlijke mest en wil rekening houden met alles wat leeft in de natuur. 'Er komen straks vanzelf padden en libellen, die insecten eten, zoals zwarte luizen. We gaan wel met de trekker het land in, maar op een tijdstip dat er minder insecten vliegen.'

Persoonlijke reden

De leden van de coöperatie hebben volgens boer Martijn één ding gemeen: 'Ze hebben allemaal een persoonlijke reden om mee te doen. Ze willen het beter voor hun kinderen of kleinkinderen.'

De boer vertelt dat het om pensionado's, jonge mensen en mensen uit het bedrijfsleven gaat. 'Je kan ook lid worden voor een ander, iemand die geen 2.000 euro kan missen. We hebben een lijst met mensen die het minder hebben. Zo zit er ook een sociaal aspect aan.'

LEES OOK: Boeren overleven: 'Ik werk 's nachts aan het spoor, overdag op de boerderij'