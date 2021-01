Wat gaat 2021 ons brengen? Een trendwatcher, paragnost en verloskundige blikken vooruit

'Nieuwe trend is transprivacy'

Trendwatcher Richard Lamb

'2021 wordt het jaar van de strijd tussen transparantie en privacy, we noemen dat transprivacy', vertelt de Haagse trendwatcher Richard Lamb. 'Om ergens binnen te komen moet je aantonen dat je negatief getest of zelfs gevaccineerd bent. Werkgevers zullen druk uitoefenen, maar ook veel festivals hopen op een snelteststraat bij de poort zodat ze hun evenement veilig kunnen laten doorgaan. Helaas zijn er ook mensen die dan valse test- of vaccinatiebewijzen hebben.'

TrendStrateeg Richard Lamb van het Future Expertise Center | Privéfoto

'Wat je ook veel ziet bij mensen is achterdocht en dat is het eerste stapje, denk ik. Mensen gaan elkaar verraden. 'Hij mankeert iets, en komt wel naar het werk.' Onze verwachting is overigens dat Nederland nog zeker anderhalf jaar tot de zomer 2022, bezig zal zijn om de economie enigszins op orde te krijgen.'

Prijsstijging voor pc's en laptops

'De nieuwe werkelijkheid van het thuiswerken zorgt ook voor een prijsstijging voor pc's en laptops. Er worden extra laptops aangeschaft, voor school, of om werk en privé te scheiden. De baas kan overal meekijken dus een echte privé-pc is voor veel mensen wenselijk.'

Er komt een uittocht uit de stad, mensen die een idyllische boerderij op het platteland kopen omdat ze toch vanuit huis werken. Of anders wordt er extra in huis verbouwd. Bij een thuiskantoor mag je geen kosten van de belasting aftrekken, maar als het kantoor een aparte ingang heeft mag dat wel, de veel mensen gaan bijvoorbeeld nu écht aan de slag met de garage.'

'Een historisch en interessant politiek jaar'

Door: Lot van Bree en Maarten Brakema

In politiek opzicht wordt 2021 zonder twijfel bijzonder. De Tweede Kamerverkiezingen in maart zullen door de coronacrisis historisch zijn, zowel inhoudelijk als wat betreft de organisatie. Premier Rutte kondigde al aan geen campagne te gaan voeren vanwege de coronacrisis.

Stembureau De Zilk | Foto: Omroep West

Daar komt nog de kindertoeslagaffaire bij. Mark Rutte, Lodewijk Asscher en ook Wopke Hoekstra: de leiders van grote partijen waren er allemaal bij betrokken. Omdat het rapport over die toeslagaffaire keiharde conclusies bevatte, is het nog maar de vraag het kabinet wel de eindstreep haalt.

Geen standaardcampagnes

Ook andere partijen worstelen met de vraag hoe ze midden in de pandemie kiezers moeten gaan verleiden. Geen standaardcampagnes op drukke markten of debatten in volle zalen. Sober is tot nu toe het meest gebruikte woord. Partijen zijn terughoudend en dat zullen we zeker de komende weken nog gaan merken. Al is het natuurlijk wel de vraag of ze dat volhouden als 17 maart dichterbij komt.

En de gemeenten zetten zich schrap omdat zij ervoor moeten zorgen dat de stembureaus niet te vol worden. Daarom worden de verkiezingen uitgesmeerd over meerdere dagen, zijn er extra stemlocaties en stembureauleden nodig en mogen oudere kiezers per post stemmen.

Mondkapjes, kuchschermen en wachtstippen

De gemeente Den Haag belooft dat het in alle stembureaus mogelijk om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. 'Er wordt goed geventileerd en alle beschermingsmiddelen zijn aanwezig. Zoals mondkapjes, kuchschermen en wachtstippen op de vloer.'

Na de landelijke verkiezingen begint het laatste jaar van de gemeenteraden en maken lokale partijen zich zoetjes aan op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ook in de lokale politiek zal de spanning oplopen. En o ja: de rechtszaak van Richard de Mos begint dit najaar. Kortom: een historisch en interessant politiek jaar.

Sportjaar: Ongewis en vooral veel vragen

Door: Herman Nanninga

De verwachtingen voor het komend sportjaar zijn ongewis en vooral gevuld met vragen. Gaat het EK voetbal wel door in 2021, krijgen we wel Olympische Spelen? Komen de amateurvoetballers in 2021 in actie?

EK en Olympische Spelen

Oranjefans vieren feest | Foto: ANP

Laten we er vanuit gaan dat het sportjaar 2021 redelijk zonder belemmeringen kan worden afgewerkt. Wat zijn dan de verwachtingen? Het EK 2021 gaat door, Nederland zal hoogstwaarschijnlijk geen Europees kampioen worden, maar mogelijk is er wel een glansrol weggelegd voor Memphis. Voor hem heeft het jaartje uitstel goed uitgepakt. Volledig genezen van zijn zware knieblessure, neemt hij Nederland op sleeptouw.

De Olympische Spelen worden afgewerkt zonder publiek. Kiran Badloe en Lilian de Geus pakken mooie medailles bij het windsurfen. De Haagse Sarina Wiegman neemt met een podiumplaats afscheid van haar Nederlandse voetbalmeiden. Zij gaat aan de slag als bondscoach van de Engelse vrouwen.

ADO Den Haag

Voor ADO Den Haag is het de vraag of ze behouden kunnen blijven voor de eredivisie. Misschien is de wens de vader van de gedachte... maar het lukt. Mede dankzij goed aankoopbeleid in de winterstop waar de nodige routine wordt binnen gehengeld.

Het zou mij niet verbazen als de amateurvoetballers weer een verloren seizoen spelen. De KNVB krijgt de puzzel van een enigszins acceptabel vervolg van de competitie niet voor elkaar. Je zal maar als speler in de nadagen van je carrière zitten en weten dat je nu al twee seizoenen van glorie en plezier verloren hebt.

Zijn er ook trends? We gaan als Nederlanders nóg meer wandelen. Het thuiswerken zorgt ervoor dat we massaal aan de wandel gaan in de lunchpauze. Het zou zomaar kunnen dat wandelen over een jaar of vijf Olympisch wordt. Een medaille ligt dan zeker in het verschiet…

De nieuwe generatie

Verloskundige Marije Beijersbergen

De 21-ste eeuw wordt dit jaar volwassen en laten we hopen dat ze zich ook volwassen gedraagt. We zijn wel klaar met corona, we willen elkaar weer omhelzen en aanraken. Hoewel dat omhelzen en aanraken tijdens de lockdown ook al voldoende gebeurde blijkt uit het geboortegolfje, merkten ze ook in het LUMC, waar in december tien procent meer baby's werden geboren. Dat is negen maanden nadat de lockdown in maart inging.

Foto: Pxhere.com

Marije Beijersbergen van Verloskundig Centrum Verde ziet in haar praktijk in Pijnacker-Nootdorp dat mensen met een kinderwens in maart 2020 nog terughoudend waren. Ze heeft het komend jaar vanaf april wel aanmerkelijk drukker met bevallingen. 'Dat zijn de 'zomerbaby's', veel mensen die eerst zouden trouwen en hun huwelijk uiteindelijk cancelden, zijn in de zomer maar aan hun kinderwens begonnen.'

Badbevalling populair

'Om besmetting met corona te voorkomen kiezen de meeste vrouwen voor een thuisbevalling. Wat een trend is in 2021, de badbevalling is aanmerkelijk populairder', legt ze uit. Waar ze verder naar uitkijkt volgend jaar is de dertien-weken echo die in de loop van het jaar bij alle verloskundigenpraktijken wordt ingevoerd.

Na de Millennials, Generatie Z en Generatie Alpha, wordt al over de pandemonials gesproken als men aan deze toekomstige generatie refereert. Maar of je de kersverse ouders nou mag feliciteren met hun mooie lockdownbaby?

Paragnost: We gaan weer genieten

Paragnost Ed van Roosmalen

Toen Hagenaar Ed van Roosmalen in 2019 waarnemingen deed over het komende jaar, zag hij dat er iets groots te gebeuren stond. Wat het precies was, kon hij niet zien, wel was duidelijk dat het zeer negatief was. De voorspellingen voor 2021 zijn volgens de paragnost optimistischer.

Ed van Roosmalen | Privéfoto

'Dat begon al op winterwende op 21 december, toen sinds vierhonderd jaar, de planeten Saturnus en Jupiter het dichtst bij elkaar stonden. Vanaf dat moment vond een belangrijke ommekeer plaats. Het licht van de zuiverheid gaat doorbreken. En dat begint al in januari en februari. Daar heeft de wisseling van de macht in de Verenigde Staten ook mee te maken.'

Corona

'In maart en april is de heftigheid van het virus afgenomen, het gaat kantelen. Ik voorzie groepsimmuniteit. ook zijn er nieuwe ontwikkelingen, er komen andere middelen die zorgen dat corona verdwijnt', legt Van Roosmalen uit. Hij noemt als voorbeeld meditatie en lichttherapie. 'En ook belangrijk, er komt weer applaus voor de zorg én geld.'

Verkiezingen

'De uitslag van de verkiezingen in maart zullen een schok geven. De VVD gaat bakzeil halen, andere partijen zullen opkomen.' De paragnost ziet winst voor de SP, D66 en PvdA in het vooruitzicht. 'En ook Pieter Omtzigt van het CDA, zal veel stemmen trekken. Er gaat een flinke wind door het Binnenhof.'

Of we tijdens echt EK voetbal een podiumplaats pakken? 'Het gaat erom hangen', voorspelt Van Roosmalen. 'Ik zie een derde of vierde plaats in het vooruitzicht.'

'In de zomer zie ik manieren waarop we uit het opgesloten komen, er zullen weer wat festivals zijn en we gaan genieten van het zonnetje en frisse lucht.' Daarmee beëindigt de paragnost zijn voorspelling voor 2021.