Bekijk hier de oudejaarsconference 'Vaarwel 2020' van Sjaak Bral

Voor de 24e keer op rij zal Haags icoon Sjaak Bral al zingend en grappend het jaar gaan duiden. Uiteraard moest de conference dit jaar vanwege alle coronamaatregelen in een virusproof jasje worden gestoken, en dat heeft Bral met liefde gedaan: 'Toen ik hoorde dat er maximaal dertig man in de zaal mocht, dacht ik: dat wordt geen leuke televisie. Het publiek zit niet in de zaal, maar thuis. Dus dan richt je je op de camera. Dus heb ik samen met de regisseur en de speelregisseur de voorstelling omgegooid en een script geschreven zodat de conferences en de liedjes toch binnenkomen bij de mensen thuis.'

Omdat er dit jaar al meer dan genoeg is gehuild en gevochten, vindt Bral het hoog tijd om nu eens goed te gaan lachen: 'Wij zijn de enige diersoort op aarde met gevoel voor humor. En dat hebben we gekregen zodat we om kunnen gaan met dingen die niet zo leuk zijn in het leven. Nou ja, als er iets niet leuk was dit jaar dan was dat corona. En dan gaan we toch proberen om daar om te lachen.'