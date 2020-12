Mysterie deels opgelost: gestolen Valkenburgse stalen paarden hebben zich 'gemeld'

Uit een brief van gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) blijkt dat de paarden 'zich hebben gemeld'. Het kunstwerk zou 'door omwonenden in opslag zijn geplaatst', aldus Vermeulen. De provincie geeft aan de paarden snel op hun plek te willen krijgen langs de nieuw te bouwen ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-West. Wie er precies verantwoordelijk is voor de verdwijning van de paarden is nog niet bekend. Ook is niet bekend waar de paarden nu precies zijn opgeslagen.

De paarden stonden sinds 2005 in het Valkenburgse landschap en zijn ontworpen door landschapsarchitect Sjoerd Hoogma en kunstenares Alice Helenklaken. Omdat Valkenburg de thuisplaats is van de oudste paardenmarkt van Nederland, zijn de stalen paarden een toepasselijk kunstwerk voor de omgeving. De paarden zijn tussen de 2,2 en 3,5 meter hoog en wegen bijna 3000 kilo. Juist daarom vond Hoogma het al bijzonder dat iemand ze heeft weten te ontvreemden: 'Je denkt in eerste instantie dat het een grap is.'

Beaumix

Het verdwijnen van de paarden werd eind november gemeld door aannemer Boskalis, dat vlakbij aan de verbreding van de N206 werkt. Dat blijkt tevens de oorzaak van de verdwijning te zijn, zo blijkt uit een brief die de daders op 22 december bij de lokale uitgeverij door de bus gooien. 'Beste inwoners van Katwijk, wij maken het goed, staan niet in de buurt maar in een goed opgestrooide stal, komen weer terug als Boskalis weggaat, als we een geschikte plek hebben gevonden, in een weide met vers en gezond gras', luidt de intro van de brief.

De anonieme paardendief zegt de paarden 's nachts van hun plek te hebben gehaald. De briefschrijver laat weten zeer ontevreden te zijn over het storten van het bouwmateriaal Beaumix door Boskalis. Dat materiaal is volgens de schrijver zeer schadelijk voor de omgeving. In de brief van gedeputeerde Vermeulen staat dat Beaumix aan alle wettelijke normen voldoet. De gemeente liet eerder al weten aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar het bouwmateriaal.