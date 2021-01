Haagse schilder eert David Bowie met Wall of Fame

Oorspronkelijk was de opening van Van Gent's jubileumtentoonstelling gepland voor 3 juni van het afgelopen jaar. Door de coronamaatregelen werd de datum echter verschoven naar komend weekend. Niet wetende natuurlijk dat deze opnieuw moest worden uitgesteld. Maar zoals zijn andere (voetbal-)held, Johan Cruijff, zou zeggen: 'Elk nadeel heb z'n voordeel'. Want door het uitstel werd hij in de gelegenheid gesteld om zijn portrettenserie van David Bowie en zijn voormalige bandleden fors uit te breiden.

Het idee voor een Wall of Fame, zoals hij het zelf noemt, ontstaat als hij twee jaar geleden een hartstilstand krijgt. Van Gent: 'Dat brengt je ertoe om nog meer over het leven na te denken. En dan denk je, wat is belangrijk voor jou in het leven? Dat is natuurlijk kunst, muziek en dan zeker David Bowie.' Het balletje gaat rollen als hij er achter komt dat zijn neef Jeroen de Rijk, onlangs nog verkozen tot beste percussionist van de Benelux, de afgelopen jaren optreedt met voormalige bandleden van Bowie, onder de naam A Bowie Celebration.

Bowie Alumni

Onder aanvoering van pianist en oud-gediende Mike Garson, die vanaf 1972 samenspeelde met de rocklegende, trad A Bowie Celebration in 2018, 2019 en 2020 zeer regelmatig in Nederland op voor uitverkochte zalen. Onder hen Earl Slick (bekend van onder meer Fame, Golden Years en de Serious Moonlight Tour), Carmine Rojas (Let's Dance, China Girl en de Serious Moonlight Tour en Glass Spider Tour ), Alan Childs (The Glass Spider Tour) en Gerry Leonard (Where Are We Now en The Reality Tour).

Het is de laatste die Jeroen de Rijk introduceert bij Mike Garson: 'Leonard was de laatste jaren de musical director van David Bowie. Ik leerde hem kennen toen hij een percussionist zocht voor de plaatopnames van een Tsjechische band. Een half jaar later vroeg hij mij of ik mee wilde doen met A Bowie Celebration, want hij had over mij opgeschept bij Mike Garson. Nou daar hoefde ik niet lang over na te denken, want dat is zo ongelooflijk tof.'

Pianist Mike Garson

De percussionist regelt voor zijn Bowie-gekke neef een vrijkaartje. Maar Van Gent moet dan nog een jaar wachten voordat hij backstage wordt geïntroduceerd tijdens een soundcheck. Hij komt natuurlijk niet met lege handen kijken, maar met een portret van David Bowie samen met Mike Garson, naar een foto van de Nederlandse fotograaf Bernard Rübsamen. Als hij die aanbiedt aan de vermaarde pianist reageert deze enthousiast en het contact met de andere bandleden wordt gelegd.

David Bowie's pianist Mike Garson op de foto met het schilderij van Arjan van Gent | Foto: Mike Garson

Bijna twee jaar verder heeft de schilder niet alleen meerdere Bowie-bandleden vastgelegd, hij heeft ze ook zo ver gekregen dat ze speciaal voor hem muziek hebben vastgelegd die ook te horen zal bij de Wall of Fame. Zo neemt Mike Garson, samen met Jeroen de Rijk, een eigen versie op van het Bowie-nummer Where Are We Now. Van Gent: 'Op de gevel aan de voorkant van Pulchri Studio komt A Tribute to David Bowie (1947-2016) te staan. En op 8 januari zullen de portretten van Bowie en zijn muzikanten te zien zijn. Er komt een scherm met filmpjes en een slide-show, zodat er echt iets te beleven valt als je er langs loopt.'

Uitsnede van het portret van David Bowie | Beeld: Arjan van Gent

Bassist Carmine Rojas

Terwijl we Van Gent interviewen legt hij de laatste hand aan het portret van de bassist Carmine Rojas. Als hij het eindresultaat opstuurt, krijgt hij een enthousiaste reactie terug vanuit de Verenigde Staten. Rojas: 'Ontzettend bedankt. Geweldig gedaan! We gaan met z'n allen op 8 januari onze zegeningen vieren en onze dankbaarheid voor David Bowie. Dat gaat een bijzondere dag worden voor ons allemaal.'

Uitsnede van het portret van bassist Carmine Rojas | Beeld: Arjan van Gent

Rojas doelt daarmee niet alleen op de tentoonstelling van Arjan van Gent, maar ook op het tribute-concert dat Mike Garson heeft opgezet voor 8 januari, dat wereldwijd gestreamd zal worden. Behalve vijfendertig voormalige Bowie-bandleden, zullen ook zo'n vijfentwintig bekende artiesten meedoen. Onder hen Duran Duran, Peter Frampton, William Corgan (The Smashing Pumpkins), Macy Gray, Trent Reznor (Nine Inch Nails), Ian Astbury (The Cult), Corey Glover (Living Colour), Ian Hunter (Mott The Hoople) en Adam Lambert (Queen). Een deel van de opbrengst van het concert gaat naar het goede doel Save The Children US.