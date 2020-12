Oprichter van Leids Cabaret Festival Harry Kies overleden

Harry Kies, de oprichter van het Leids Cabaret Festival, is afgelopen donderdagavond overleden. Het festival groeide uit tot één van de belangrijkste cabaretfestivals van Nederland. Kies is 67 jaar geworden.

In 2011 nam Kies wat afstand van van het festival, om zich als producent meer te richten op muziektheater, schrijft mediapartner Sleutelstad. Zijn functie als directeur van Harry Kies Theaterprodukties werd overgenomen door Helga Voets, de naam van het bedrijf veranderde in Bunker Theaterzaken. 'Onze ‘founding father' is overleden', schrijft het bedrijf op Facebook. 'Je was een bevlogen wegbereider van de professionalisering van cabaret als podiumkunst op de Nederlandse podia. Dank voor wie je was. Je droeg zo bij aan wie we werden.'

Pianist en oud-cabaretier Mike Boddé deelt op Facebook een herinnering aan zijn oud-impresario. 'Eén van de meest oprechte mensen die ik gekend heb, en iemand waar ik veel aan te danken heb. Ik moet denken aan een voorstelling in Zaandam. Harry had in de zaal gezeten, en kwam stralend de kleedkamer binnen met de mededeling: ‘Wat hebben jullie toch een heerlijke vervelende kuthumor.’ Ik vond dat een enorm compliment.'