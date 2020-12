Meer dan 600 kilo vuurwerk ingeleverd: 'Ik heb nu ruzie met mijn zoon'

Met 611 opgehaalde kilo's doet Den Haag het een stuk beter dan de drie andere grote steden. In Rotterdam werd 313 kilo ingeleverd, in Utrecht 210 en in Amsterdam 75 kilo. Burgemeester Jan van Zanen is dan ook tevreden over de actie. 'Goed te zien dat er ruim gebruik is gemaakt van de vuurwerkinleverpunten. Het is voor veel mensen een teleurstelling dat dit jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Maar het vuurwerkverbod is nodig om de zorg ontlasten. Dank aan de Hagenaars, Hagenezen, en inwoners van de regio Haaglanden die ervoor hebben gekozen hun vuurwerk niet langer te bewaren, maar het veilig weg te brengen.'

Mensen die vuurwerk hadden liggen konden het wegbrengen op Kijkduin en bij het ADO-stadion. Ondanks de grote hoeveelheid ingeleverd vuurwerk was het op de laatstgenoemde locatie dinsdag redelijk rustig. Het vuurwerk kon ingeleverd worden bij een bouwkeet op de parkeerplaats. Voor de keet staat een grote tafel, met daarop veel vuurwerk. Medewerkers van het SEON houden in brandweerpakken toezicht.

Broodje kroket

Even verderop staat een snackkraam. Die staat daar niet toevallig, want iedereen die zijn vuurwerk in komt leveren krijgt een presentje. De gemeente geeft iedereen een broodje kroket en wat te drinken. Voor de vegetarische vuurwerkinleveraars zijn er kroketten zonder vlees.

Het ingeleverde vuurwerk wordt verwerkt door de medewerkers van SEON. | Foto: Omroep West

Een vrouw van middelbare leeftijd heeft een grote geel-groene boodschappentas bij zich. De pakketten met vuurpijlen steken uit de tas, maar het is lang niet het enige wat de vrouw af komt geven. 'Ik denk dat het meeste legaal is', zegt ze tegen de medewerker. De man die gehesen in een brandweerpak het vuurwerk in ontvangst neemt beaamt dit. 'Zo op het eerste gezicht wel', reageert hij.

Alles gaat direct weg

De vrouw stort de tas uit op de tafel. Onderin blijken toch nog een paar langwerpige blauwachtige doosjes te liggen. Het zijn cobra's. Dat is illegaal. De vrouw kijkt een beetje besmuikt. 'Ik heb nu ook ruzie met mijn zoon', lacht ze wat ongemakkelijk. De cobra's worden meteen in een plastic tas gestopt en met stevige tape dicht geseald. Ondertussen is er een speciaal wagentje van SEON voor komen rijden, want er wordt geen risico met het vuurwerk genomen. 'Alles gaat direct weg.'

