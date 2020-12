Explosief verwoest gevel van fysiopraktijk in Gouda: 'Dit is geen kwajongensstreek'

Een explosie heeft de voorruit van een fysiotherapie praktijk in Gouda vernietigd | Foto: AS Media

Het explosief ontplofte in de nacht van dinsdag op woensdag rond 1.00 uur. De scherven lagen op straat en de ravage is groot bij Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens aan het Driewegplein in Gouda. 'Dit is geen kwajongensstreek', zegt Erik Siegers een van de fysiotherapeuten.

Hij werd wakker gebeld door de alarmcentrale dat hij naar de praktijk moest komen. Daar zag hij de verwoesting die het explosief had aangericht. Ook de woning op de eerste verdieping boven de fysiopraktijk is beschadigd, er zitten barsten in het raam. De ruiten zijn inmiddels dichtgetimmerd met houten schotten. Er vielen geen gewonden bij de explosie.

De voordeur is afgetimmerd

'De grootste schade is bij het kantoor, de behandelkamers zijn gelukkig intact', legt Siegers uit. Vanwege de coronamaatregelen was er al een aparte uitgang gemaakt, die kan nu als ingang worden gebruikt, want de voordeur is afgetimmerd.

Er komen deze 30 december nog een paar patiënten naar de praktijk. 'Het was gelukkig rustig en een aantal cliënten hebben we afgezegd. Er worden vandaag voornamelijk mensen met hele ernstige klachten behandeld', legt de Goudenaar uit.

De blik vooruit

Over de dader en de achtergrond van Siegers alleen maar gissen. 'Ik vermoed dat het niet om een kwajongensstreek gaat, maar dat is niet hard te maken. De politie onderzoekt de zaak en zal ook camerabeelden in de buurt bekijken. Het is wel verschrikkelijk, maar we hebben de blik vooruit', besluit hij strijdvaardig.

