Leiden verbiedt bedelen in centrum, rond station en op zes andere plekken

Het instellen van zo'n totaalverbod op bedelen kan door een recente wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Eerder konden bedelaars alleen worden bestraft als er sprake was van 'hinderlijk of bedreigend' gedrag, maar een meerderheid van de gemeenteraad kreeg van politie en handhavers te horen dat dat in de praktijk als onwerkbaar werd ervaren. Daarom is het sinds eind vorig jaar ook mogelijk om bedelen op zich te verbieden.

De Leidse burgemeester Henri Lenferink maakt nu van die mogelijkheid gebruik door zeven gebieden aan te wijzen waar bedelen verboden is. Het grootste gebied beslaat het hele centrum, inclusief het gebied rond het centraal station en de Maredijkbuurt.

Boete en hulp

Op de vraag of mensen dan niet op een andere plek in de stad hun hand zullen gaan ophouden, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen mediapartner Sleutelstad dat in de gaten gehouden wordt of er een waterbedeffect optreedt. Als de overlast zich inderdaad verplaatst, zal overwogen worden om deze gebieden ook aan te wijzen.

Als er in een verboden gebied toch gebedeld wordt, loopt de bedelaar het risico op een boete van zo'n 95 euro. Het precieze boetebedrag wordt bepaald door de officier van justitie. 'Een deel van de bedelaars is reeds bekend bij de hulpverlening en indien dit niet het geval is, zijn er mogelijkheden om personen die bedelen door te verwijzen of te begeleiden naar hulpverlenende instanties', voegt een woordvoerder daar nog aan toe.

Extra controles

Of de politie en gemeentelijke handhavers vanaf woensdag ook extra gaan controleren op bedelaars, wordt niet duidelijk. Op die vraag antwoordt de gemeente alleen dat de handhavers daar nu een extra instrument voor in handen hebben.

