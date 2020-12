Ziekenhuizen vrezen oud en nieuw: 'Hopen dat we niet tussen patiënten moeten kiezen'

De ziekenhuizen in de regio liggen weer net zo vol als tijdens de piek van november. Martin Schalij, voorzitter van het overkoepelende ROAZ, houdt zijn hart vast met het oog op de komende jaarwisseling. 'We hopen niet dat we in de situatie komen dat we keuzes tussen mensen moeten gaan maken.' Maar er gloort ook hoop: het vaccin kan de spanning op het zorgsysteem weghalen.

'Niet geweldig, helaas.' Met een gevoel voor understatement beschrijft Schalij in het radioprogramma West Wordt Wakker de huidige situatie in de regionale ziekenhuizen. 'We hebben inmiddels rond de 200 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en 65 op de ic's. Het wordt dus wat krap op het moment.'

De situatie is weer net zo ernstig als tijdens de vorige piek in de tweede golf, in november. 'Dat maakt het lastig, want op een bepaald moment ben je klaar. We hebben maar een beperkt aantal bedden. Dan is tweehonderd mensen op een verpleegafdeling veel. Want die mensen liggen in isolatie en moeten op een bepaalde manier worden verpleegd. Dat vergt veel verpleegkundigen en die lopen allemaal al op hun tandvlees', legt Schalij uit.

Sorry moeten zeggen

Het gevolg is dat de ziekenhuizen de overige zorg zoveel mogelijk hebben moeten afschalen. Wat dat betreft kijken de ziekenhuizen op tegen de jaarwisseling. 'Als ik nu al de verhalen hoor over afgeblazen gevels, dan houd ik mijn hart vast voor oudjaarsnacht.'

In het geval van een grote ramp, bijvoorbeeld een explosie in de regio, kan het zijn dat de ziekenhuizen de hulp niet meer aankunnen. 'We hopen niet in de situatie terecht te komen dat we keuzes moeten maken, maar het kan echt gebeuren dat we sorry moeten zeggen tegen of de Covid-patiënten die binnenkomen, of de slachtoffers van een dergelijke explosie. Want er liggen ook nog mensen met andere ziektes in de ziekenhuizen.'

Dankbaar

De ziekenhuizen hebben vandaag weer nieuw overleg over wat ze nog kunnen doen. 'We zijn de hele dag bezig om te kijken waar we nog mensen kwijt kunnen. In de eerste piek konden er patiënten naar Groningen, en daar zijn we ze nog steeds dankbaar voor. Maar daar ligt het nu ook vol. We overleggen zo met de ziekenhuizen over hoe we bedden erbij kunnen maken, maar dat is wel zo'n beetje de laatst mogelijke opschaalronde.'

Maar het probleem in de ziekenhuizen is niet alleen het aantal bedden, ook het aantal beschikbare verpleegkundigen wordt krap, volgens Schalij. 'We hebben vrij veel uitval van personeel als gevolg van ziekte. Meer dan normaal. En met de jaarwisseling krijgen de dokters en verpleegkundigen op de eerste hulp het opnieuw voor hun kiezen. Het is weer geen gezellig verhaal, dat spijt me.'

Klaar om te vaccineren

Een van de oplossingen voor de coronacrisis is het vaccin. 'Persoonlijk denk ik dat we het ziekenhuispersoneel vergeten als het gaat om de volgorde van het vaccineren', vertelt Schalij. 'Er wordt gesproken over kwetsbare patiënten in verzorgingstehuizen, maar bij ons liggen ook veel kwetsbare mensen. Die zijn wat jonger en hebben nog jaren te leven. Dus het doet ons pijn dat we nog niet aan de beurt zijn. In de ziekenhuizen zijn we er klaar voor om mensen te vaccineren. We hebben alles in huis. We kunnen letterlijk morgen beginnen. Dat meen ik.'

Het stoort Schalij dat het in Nederland zo lang duurt voor het vaccineren kan beginnen. 'Ik snap dat we voorzichtig moeten zijn, maar als ik mensen in Mexico en Chili ingeënt zie worden, dat zijn toch niet de landen waarvan we hier denken dat die voorop lopen. Daar heb ik dan wel een mening over. Laat ik het zo zeggen, ik word hier niet blij van.'

Licht aan het einde van de tunnel

Toch blijft Schalij optimistisch voor 2021. 'Er is licht aan het einde van de tunnel. We verwachten dat we nog twee weken een onder spanning staand systeem hebben, maar dat het daarna minder gaat worden. En als het vaccineren op grote schaal gaat gebeuren, gaat ook dat de goede kant op. Alleen oud en nieuw maakt ons wel nerveus tot die tijd. Dus ik roep mensen vooral op lekker een spelletje monopoly met elkaar te spelen en vooral thuis te blijven.'

