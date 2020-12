Roeivereniging Ferox kijkt terug op fataal sloepongeluk: 'Dit draag je altijd met je mee'

'Fysiek gaat het nu wel weer prima', zegt voorzitter GertJan van Zuijlen in het kleine Katwijkse clubhuis van Ferox. 'Maar geestelijk is het voor mij en ook voor de vereniging nog een hele diepe wond. We hebben iemand verloren waar we heel veel om geven en die heel enthousiast was. En dat doet gewoon pijn.'

In de vroege avond van 13 oktober komt door nog onbekende oorzaak de sloep van de 7 roeiers in aanvaring met een duwboot. De sloep kantelt en de roeiers vechten seconden lang voor hun leven om weer boven water te komen. De toestand van een teamgenoot is kritiek. Hij komt op de intensive care terecht en overlijdt twee dagen later.

Ferox-voorzitter GertJan van Zuijlen | Foto: Robbert van Cleef

Enorme impact

'Het is heel moeilijk', zegt Van Zuijlen. 'We zijn een kleine vereniging en zoiets heeft een enorme impact.' Wat wel hielp, waren de steunbetuigingen die uit binnen- en buitenland kwamen. 'Brieven, kaarten enzovoort. Dat was hartverwarmend. Dan voel je dat je er niet alleen voorstaat.'

Op de vraag wanneer hij dit zelf kan afsluiten, blijft het lang stil. Uiteindelijk: 'Misschien wel nooit. Dit draag je uiteindelijk altijd met je mee.'

