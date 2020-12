Ontwerper gestolen paarden Valkenburg wil bemiddelen: 'Begrip, maar dit is niet de manier'

Geïrriteerd en opgelucht tegelijk was ontwerper Sjoerd Hoogma toen hij hoorde dat een verontruste omwonende de metershoge kunstwerken 'als een soort gijzelactie' heeft weggehaald en ergens heeft opgeslagen. 'Geïrriteerd omdat ik vanuit de krant moest vernemen dat ze terecht waren en dit natuurlijk geen leuke actie is. Opgelucht dat er in ieder geval een beetje duidelijkheid is over waar de kunstwerken zich nu bevinden.'

Daarmee wordt het mysterie deels opgelost na een maand onzekerheid. De drie metershoge metalen paarden, die normaal gesproken langs de N206 bij Valkenburg staan, hebben zich 'gemeld'. Althans, in een brief schrijft een verontruste omwonende dat de paarden ergens staan opgeslagen en weer terugkomen als aannemer Boskalis verdwijnt. Die aannemer werkt aan de verbreding van de N206 en maakt daarbij gebruik van het bouwmateriaal Beaumix. De bewoners maken zich zorgen om het gebruik van deze vervuilde bouwgrond door Boskalis.

Bemiddelaar

'Aan de ene kant kan ik me de zorgen van de omwonenden voorstellen, aan de andere kant: dit is niet de manier om die te uiten', zegt de ontwerper. 'Dit is natuurlijk geen grap meer, dit doe je niet. De politie heeft de zaak in onderzoek, omdat er aangifte is gedaan. Ik ga de politie vragen of ik misschien als bemiddelaar kan optreden, want ik wil graag dat de kunstwerken zo snel mogelijk heelhuids terugkomen. Heel veel Valkenburgers zijn verdrietig dat ze weg zijn', vertelt Hoogsma.

'De omwonenden hebben nu hun punt gemaakt', vervolgt hij. 'Maar het doet nu anderen ook veel schade aan. Zo waren er al plannen om nieuwe kunstwerken te ontwerpen voor het geval dat de paarden met de noorderzon vertrokken waren. Naar het buitenland bijvoorbeeld.'

Om tafel om impasse te doorbreken

De ontwerper hoopt de impasse tussen de bewoners en de gemeente te kunnen verbreken. 'Er moet een andere oplossing te bedenken zijn om zo deze gijzeling te stoppen', aldus Hoogsma. Hij hoopt dat degene die de paarden in de opslag heeft, zich bij hem meldt. 'Dat kan anoniem, maar dan kunnen we om de tafel om een oplossing te bedenken.'

Ook is hij wel benieuwd hoe de omwonenden het voor elkaar hebben gekregen om de paarden van zo'n 3000 kilo en 2,2 tot 3,5 meter hoog te verschepen. 'Dat is me nog wel een raadsel. Dus ik ben wel geïnteresseerd in hoe hij, of zij, het heeft, of hebben, gedaan.'