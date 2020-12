Kerkklokken en toeters in plaats van vuurwerk: zo luiden we 2021 in

De oproep om de kerkklokken te luiden komt van het CDA, nadat bekend werd dat er een landelijk vuurwerkverbod geldt tijdens deze jaarwisseling. 'Laten we vooral kijken naar wat wél kan. Het kost niets en het effect is niet in waarde uit te drukken,' zei Barend Tensen van het CDA in Katwijk. Kerken in het hele land geven gehoor aan de oproep.

In Maasland worden de klokken van de twee kerken in het dorp tien minuten geluid om middernacht. 'Het is een subtiel alternatief voor vuurwerk en een teken van verbondenheid tussen alle Nederlanders in deze moeilijke tijd,' zegt Tineke van Nimwegen van de Maria Magdalenakerk in Maasland. Ze benadrukt dat het geen politiek initiatief is: 'Dit komt echt van de kerken zelf.'

Grootste historische klok

Bijzonder is dat de klokkentoren van de Oude Kerk in Delft ook zal luiden. De grootste historische luidklok van Nederland wordt alleen geluid bij koninklijke bijzettingen en bijzondere gelegenheden, zoals bij de herdenkingsdienst van de MH17. Ook de Sint-Janskerk in Gouda luidt om middernacht drie van de vier klokken.

Ook auto.nl roept op om het nieuwe jaar niet in stilte te vieren. 'In veel culturen is het gebruikelijk om te grijpen naar de toeter als er iets gevierd moet worden. Dit jaar hebben we al massaal op ons balkon gestaan om te klappen voor de zorg, hingen we t-shirts met een hart voor het raam en al deze mooie initiatieven zorgden voor een enorm saamhorigheidsgevoel. Reden genoeg om dat gevoel op de drempel van het oude jaar nog één keer op te roepen.'

Hoe luidt u 2021 in?

'Gewoon thuis op de bank met een spelletje, een hapje en een drankje,' zeggen de meeste mensen die we vragen naar hun plannen voor de jaarwisseling. 'Het is anders dan andere jaren, maar het moet maar. Echt een groot feest willen we er niet van maken.' Maar er zijn ook mensen die positief kijken naar deze bijzondere jaarwisseling: 'We hoeven de hondjes nu niet naar het pension te brengen, want er is geen vuurwerk.'

Veel gemeenten organiseren online optredens als alternatief voor feesten die niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen. Burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer: 'Met een livestream brengen we het jongerenfeest coronaproof naar de huiskamers. Huisfeesten zijn verboden en hiertegen wordt streng opgetreden.' Oegstgeest organiseert vanuit café De Gouwe een online feest voor jongeren met een pubquiz, karaoke en een bingoshow.