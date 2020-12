Burt ging dit jaar samenwonen at first sight: 'We hadden elkaar veel te vertellen'

28 dagen samenwonen met iemand die je niet kent. Het was dit jaar het dating-experiment van Burt van Dinter uit Leiden. Want hoe date je in coronatijd? Burt vond het daten op afstand maar niks, dus bedacht hij 'lockdownliefde'. Hij maakte er een YouTube-serie van. Wij blikken met Burt terug op deze bijzondere date: samenwonen at first sight.

Jij wilde daten in de coronatijd en besloot jezelf een maand op te sluiten met je date. Waarom wilde je dat zo graag?

'Ik vond het vooral een leuk idee, ook om wat verlichting te brengen in zware tijden. Ik werkte aan het begin van corona in het LUMC, ik maakte schoon op de intensive care, op de afdeling waar coronapatiënten lagen. Het nieuws sloeg in als een bom, de besmettingen liepen snel op. De dood waarde daar echt rond. Ik zag wat corona deed. Dus het leek me leuk in deze tijd wat terug te geven, wat vermaak te brengen, ook voor collega’s op de ic. Dat kreeg ik ook terug: in donkere dagen heb je ons toch weten te vermaken.

Anderzijds houd ik erg van datingprogramma's zoals Boer Zoekt Vrouw, feel good tv met romantiek. Dus ik dacht: daar kan ik wellicht wel wat mee. En daten in coronatijd is lastig. Ik had een date op anderhalve meter afstand, maar dat was niet de manier om te gaan daten. Toen kwam het idee van lockdownliefde. Je moet je dan wel serieus aan de regels houden natuurlijk, maar de piek liep al ietsje af dus in mijn ogen was het verantwoord. En op die manier kon je wel gaan daten. Want hoe gaat dat daten als je meteen gaat samenwonen?'

Je ging samenwonen met Beau, hoe kwam je bij haar?

'Ik heb een oproepje gedaan, à la Boer Zoekt Vrouw: Ik ben Burt en wie lijkt het leuk dit experiment met me aan te gaan? Ik maakte de YouTube-serie samen met Evelien en Charlotte, van alle inzendingen maakten we een selectie. Met de top tien heb ik online gesproken en een beslissing gemaakt. Die keuze viel op Beau.'

Hoe is het bevallen?

'Dat was wel even wennen. Er is gewoon iemand anders bij je thuis, in de logeerkamer. Het is anders als je gewend bent om alleen te wonen. En ik struikelde in het begin over haar douchespullen, haha.

Het was ook wel spannend. Je moet toch de dagen proberen door te komen. Gelukkig hadden we elkaar veel te vertellen, we komen allebei uit Leiden, dus de tijd ging wat dat betreft snel. En Beau werkte op dat moment gewoon doordeweeks, dus ik regelde de koffie voor haar, zij was te gast bij mij. Maar als we samen stonden af te wassen, was het toch een beetje alsof je op een camping in Frankrijk staat.

Ook probeerden we binnen de maatregelen dingen te doen, zo zijn we naar het park geweest en ik heb een bootje voor het huis en het werd wat lekkerder weer. De tijd ging ontzettend snel.'

Helaas hebben jullie de 28 dagen niet volgemaakt, na 9 dagen stopten jullie het experiment. Waarom?

'We hebben negen bijzondere dagen gehad met elkaar, maar de klik was er niet. Liefde is iets ongrijpbaars, als je merkt dat dat het niet is… Het experiment met de vraag of je op deze manier liefde kan vinden, dat stond op één. De serie op twee. En het leuke is dat we er dus een vriendschap aan over hebben gehouden.

Heel veel mensen vonden het jammer dat we er mee stopten, maar voor onze band is het de juiste keuze geweest, vind ik zelf. Kijk, op dat moment was het niet leuk, we hadden er toch meer van gehoopt. We vonden het heel jammer dat we er mee stopten, maar hebben er veel aan over gehouden.'

Had je van tevoren echt gedacht dat deze manier van daten zou werken?

'Het was echt een leuk idee, er zat ook wel potentie in, het zou kúnnen werken. Het is een gekke manier en anders dan je normaal zou doen, maar ik heb zeker gedacht dat het kans van slagen had. Als je de juiste ontmoet, maakt het niet uit hoe lang je met elkaar zit.'

Hebben jullie nog contact gehad daarna?

'We hebben heel af en toe nog wel contact. We vragen wel eens hoe het gaat. Zo hebben we elkaar nog fijne feestdagen geweest.'

Hoe kijk je er nu op terug?

'Met een heel bijzonder en heel warm gevoel. De avonturen die we beleefden, de vriendschap die we er aan hebben overgehouden. En de leuke berichten van andere kandidaten, die me fijne feestdagen wensten en alle mailtjes die ik heb ontvangen. Die warmte die dat uitstraalde maakt het nog steeds heel leuk. En het was heel stoer van Beau.

Het was een bijzonder jaar, waarin ik het op deze manier nog een extra bijzonder tintje heb gegeven.'

Hoe is het nu met je liefdesleven?

'Ik ben met iemand aan het daten op de normale manier, dat gaat erg leuk. Want bij normaal daten is er ook spanning als je even niet bij elkaar bent. Zou ze mij nog willen zien? Heb ik zin om haar te zien? Die hunkering naar elkaar maakt de normale manier van daten wel bijzonder.'

We zitten nog tot en met 19 januari in een lockdown, zou je weer gaan lockdowndaten?

'Zeg nooit nooit, maar dat is niet het idee. Maar misschien zeg ik dat ook omdat ik op een normale manier aan het daten ben nu.'

LEES OOK: Einde aan Leidse lockdownliefde: Burt en Beau 'uit elkaar'