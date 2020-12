Bekijk hier het Omroep West Jaaroverzicht 2020: 'Een jaar dat niemand ooit gaat vergeten'

'In dit jaaroverzicht zie je de hele ontwikkeling van het nieuws rondom corona', vertelt presentator Menno Tamming. 'Dit is bijna een historisch naslagwerk voor later. Dit jaar gaat niemand ooit nog vergeten.' De presentator maakte het jaaroverzicht samen met Paul van Berkel (samensteller) en editors Johnny Zuidhof en Sander Eliasberg. 'Er is dit jaar zoveel gebeurd dat we ervoor hebben gekozen maar kort stil te staan bij alle onderwerpen.'

Aan het begin van het jaar was er nog geen corona. 'Op 14 februari vinden we in ons archief voor het eerst het woord corona terug', vertelt Tamming. 'Dat ging toen om een carnavalhit waarin Chinezen werden beschimpt. We gingen toen de Chinese wijk in Den Haag in om te horen wat zij daar van vonden.'

Corona door de maanden heen

Eind februari maken we voor het eerst echt kennis met het coronavirus en is ook de eerste regiogenoot positief getest, een Delftse student. Daarna ontwikkelt het nieuws zich snel. 'Je ziet hoe de sfeer tijdens de eerste lockdown redelijk vrolijk was', blikt Tamming terug. 'Bewegen op het balkon, mensen die elkaar soep brengen en klappen voor de zorg. Dat soort dingen.'

'Dan zie je dat we in de zomer uit de eerste lockdown komen en er weer wat meer kan', vervolgt de presentator. 'In het najaar zie je dan de tweede golf komen met een heel andere sfeer.' Zo is het jaaroverzicht eentje met allerlei corona-verhalen. 'De leuke, van gym met de oudjes, tot de ernstige berichten zoals de schrijnende verhalen vanuit de zorg.'

Demonstraties en surfdrama

Naast corona was het ook een druk jaar qua demonstraties. Er waren demonstraties tegen de corona-maatregelen, maar Den Haag was ook het toneel van boerenprotesten en van de Black Lives Matter-demonstraties. 'Dat ging ook van vredelievende demonstraties tot grimmige protesten waar de ME flink op moest treden', aldus Tamming.

Een dieptepunt dit jaar was het surfdrama op Scheveningen. 'Ook dat kan niet ontbreken in dit jaaroverzicht. Dat heeft zoveel impact gehad op de gemeenschap. Daar wordt ook bij stilgestaan.'

'Echt veel gebeurd'

Daarnaast was er een nieuwe burgemeester in Den Haag en was het ook nog eens een hele hete zomer. 'Je zou het bijna vergeten', lacht Tamming. 'Er zit dus heel veel in: van een dansende verkeersregelaar tot Thijs H. die veroordeeld wordt voor meerdere moorden. Van een brand in De Schelft in Noordwijkerhout tot voetballers die een ouder echtpaar uit de sloot redden. Er is echt heel veel gebeurd dit jaar', besluit Tamming.