Duik het nieuwe jaar in met Omroep West

Al 55 jaar rennen er duizenden mensen op Nieuwjaarsdag over het Scheveningse strand de zee in. Alleen gooien de coronamaatregelen dit jaar roet in het eten van de traditie. Om 2021 toch goed te beginnen, duikt presentator Pim Markering samen met jou in het verleden van de traditionele Scheveningse plons. Dit zie je in een speciale uitzending om 12.00 uur op TV West en hier online. Om 11.30 uur is er een extra TV West Nieuws en vanaf 9.00 uur praten Tjeerd en Jorinda je op Radio West bij over de jaarwisseling.

Door de afgelasting van de Nieuwjaarsduik zijn er op 1 januari geen verklede mensen met een Unox-muts, brakke figuren die bijkomen van een wilde nieuwjaarsnacht en rillende kinderen die de kou trotseren. Maar je kan ze wel in beeld zien, want in de speciale uitzending zie je de mooist verklede mensen, het massale rennen en nog meer van die Nieuwjaarsduik-momenten voorbij komen.

Om 11.30 uur is het TV West Nieuws te zien, om 12.00 uur blikken we terug op de Nieuwjaarsduiken van de afgelopen jaren:

Misschien zijn er wel mensen die op 1 januari toch willen vasthouden aan de traditie van de Nieuwjaarsduik. 'Niet doen', waarschuwt de Reddingsbrigade Nederland. Het water in Nederland is momenteel gemiddeld zo'n 7 graden Celsius, wat koud genoeg is om onderkoeling en kramp te veroorzaken bij een zwempartij. Een duik in het koude water kan tot een koudeshock leiden met onder meer versnelde ademhaling, onvermogen om de adem in te houden, paniek en daarmee verdrinkingsgevaar tot gevolg.

Tenzij je net als deze vriendengroep je dagelijks je in het koude Noordzeewater wentelt, dan is je lichaam erop getraind. Anders is het ten strengste af te raden.

Problemen van je afspoelen

'De problemen van het jaar dat voorbij is, van je afspoelen.' Een veel gehoorde motivatie van deelnemers van de duik in de Noordzee. Een voornemen dat ook goed zou passen bij coronajaar 2020.

Sinds 1965 vindt de Nieuwjaarsduik jaar in, jaar uit plaats op Scheveningen. Het evenement kende al snel veel bezoekers. In de kranten van begin jaren zeventig werd er zelfs al gesproken over een traditie. Rond de eeuwwisseling was het zelfs zo'n succes dat er tienduizend mensen naar de badplaats afreisden voor een duik in het zoute zeewater.

Zuidwestenwind en opkomend tij

In 2007 werd de duik ook al een keer afgelast. Niet een virus, maar de weeromstandigheden zorgden voor problemen. Door een combinatie van harde wind uit het zuidwesten en opkomend tij, ontstond er een sterke stroming en hoge golfslag. Op advies van de brandweer, politie, reddingsbrigade, gezondheidsdiensten en de gemeente werd de Nieuwjaarduik geannuleerd.