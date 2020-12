Tot twee jaar cel voor overval op PostNL-vrachtwagen

Vier mannen uit Rotterdam die in februari dit jaar een vrachtwagen van PostNL overvielen in het Forepark in Den Haag krijgen van de rechtbank celstraffen tot 24 maanden. Ze maakten bij de overval een grote partij elektronische goederen en schoenen buit met een waarde van ongeveer 65.000 euro. Twee overvallers droegen een polo van de politie, en sommeerden de bestuurder van de vrachtwagen vanuit een personenauto om te stoppen.

De chauffeur kreeg van één van de nepagenten te horen dat ze de vrachtwagen wilden controleren op drugs. De bestuurder moest de laadklep openen, waarna twee andere mannen een transportbus achter de PostNL-vrachtwagen parkeerden. Vervolgens werden de laptops, telefoons en schoenen door de vier overvallers overgeladen. Voordat ze wegreden, werd de chauffeur van Post NL in de laadruimte opgesloten. De gestolen lading is naderhand niet meer teruggevonden.

Brandon L. (28) en Kevin W. (28) zaten, gehuld in de politiepolo's, in de personenauto. Ze worden veroordeeld tot 24 maanden celstraf. David A. (26) en Sanyar H. (26) zaten in de transportbus en hielpen met het overladen van de buit. Ze krijgen allebei 18 maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Kevin W. ontkende de overval, de overige drie hadden hun betrokkenheid toegegeven. Tegen de vier overvalverdachten had het OM twee weken geleden een gelijke straf van veertig maanden cel geëist. Alleen in het geval van Sanyar H. zouden daarvan 15 maanden voorwaardelijk moeten worden opgelegd omdat de man een zware jeugd heeft gehad.

Geweld tegen chauffeur

Ook de moeder van verdachte Kevin W. moest voor de rechter verschijnen, omdat ze van haar zoon een mobiel had gekregen uit de leeggeroofde PostNL-vrachtwagen. Het OM eiste tegen haar een werkstraf van 50 uur vanwege heling, maar zij is door de rechtbank vrijgesproken. Ze wist volgens de rechtbank niet dat de telefoon was buitgemaakt tijdens de overval.

De overvallers ontkenden bij de rechtbank dat er geweld was gebruikt tegen de chauffeur van de vrachtwagen van PostNL. De rechtbank vindt dat wel bewezen. De chauffeur werd tegen de wand gedrukt en gefouilleerd.

'Vertrouwen op politie-uniform'

De rechtbank neemt het de overvallers onder meer kwalijk dat ze misbruik hebben gemaakt van politiekleiding. 'Het publiek moet altijd kunnen vertrouwen op het politie-uniform', zei de rechter woensdag bij de uitspraak. Verder meende ze dat dergelijk overvallen op vrachtauto’s 'een ernstige bron van schade zijn voor de transportsector.'