Familielid: slachtoffer Oud Ade is bewoner van het huis

OUD ADE -

De overleden man die dinsdag werd gevonden in een huis in Oud Ade, is de bewoner van dat huis. Dat bevestigt een familielid aan Omroep West. Het slachtoffer had tot voor kort een supermarkt in Leiden, maar die is eerder dit jaar failliet gegaan. Wat er is gebeurd in de woning, weet het familielid niet. De politie deed daar ook vandaag onderzoek. Meerdere rechercheurs waren woensdagochtend bezig in het huis en de stal ernaast.