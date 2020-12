'Slachtoffer Oud Ade was bekende in Marokkaans-Leidse gemeenschap'

De overleden man die dinsdag werd gevonden in een huis in Oud Ade, is de bewoner van dat huis. Dat bevestigt een familielid aan Omroep West. Volgens mediapartner Sleutelstad gaat het om de 66-jarige Mimoun Bergoual, een bekende in de Marokkaans-Leidse gemeenschap. Het slachtoffer had tot voor kort een supermarkt in Leiden, maar die is eerder dit jaar failliet gegaan.

In het huis aan de Hofdijklaan werd dinsdagochtend een overleden persoon gevonden, na een melding van een overval. De politie sloot de provinciale weg langs de woning af voor het onderzoek. Woensdag staan er nog steeds zwarte schermen in de berm van de weg, maar vanaf de Hofdijklaan is te zien dat er nog altijd politie op het erf is. Meerdere rechercheurs waren woensdagochtend bezig in het huis en de stal ernaast.

Bergoual was als ondernemer een bekende verschijning in de Marokkaans-Leidse gemeenschap, schrijft Sleutelstad. 'Een graag geziene gast', zegt een goede bekende van hem die niet met name genoemd wil worden. 'Dit is zo onwerkelijk. Het was zo’n lieve man.'

Supermarkt

Bergoual was in de basis vastgoedondernemer, maar nam in 2018 het huurcontract over van Albert Heijn aan het Kooiplein toen die supermarkt naar de overkant verhuisde. Zijn Tanger Markt werd niet het succes dat hij ervan verwacht had en toen het contract afliep, sloot ook de supermarkt.

Volgens buren zou het slachtoffer nog niet lang in het huis wonen. Twee jaar denkt de ene buur, vier jaar zegt een ander. De politie kon ook woensdag nog geen verdere mededelingen doen over de zaak. 'We houden rekening met alle scenario's', zei een woordvoerder van de politie eerder. Een Team Grootschalige Opsporing doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar het overlijden van het slachtoffer.