Regionale ziekenhuizen kunnen druk net aan: 'Nog geen afschaling kritische zorg'

De ziekenhuizen in de regio hoeven in tegenstelling tot andere ziekenhuizen in Nederland de 'kritisch planbare zorg' nog niet af te schalen. Dat laat een woordvoerder van het ROAZ Regio West weten. 'Vooralsnog kan de kritische zorg doorgaan, maar de nood is hoog en de situatie kan elk moment veranderen.'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte woensdag in haar wekelijkse rapportage bekend dat 29 procent van de Nederlandse ziekenhuizen de 'kritisch planbare zorg' af moet schalen. Dat betekent dat ongeveer dertig ziekenhuizen de zorg die binnen zes weken geleverd moet worden niet meer bij iedereen op tijd uit kan voeren. Hierbij gaat het onder meer om operaties en behandelingen voor kanker.

In onze regio is het nog niet zo ver, zo laat een woordvoerder van het regionale overlegorgaan tussen alle zorgaanbieders weten. 'We hebben zo veel mogelijk opgeschaald en door de samenwerking kan de kritische zorg op dit moment nog doorgaan. Wat dat betreft is in onze regio de situatie de afgelopen week niet veranderd.'

Acute zorg

Toch merken de ziekenhuizen in de regio dat de druk steeds verder toeneemt. Zo kon het Haga Ziekenhuis dinsdag tijdelijk geen nieuwe coronapatiënten opnemen. 'We zorgen ervoor dat de Spoed Eisende Hulp altijd openblijft', zo legt een woordvoerder uit. 'Voor acute zorg zijn we altijd open. In overleg met de andere ziekenhuizen kunnen covid-patiënten wel tijdelijk naar een ander ziekenhuis worden doorverwezen. Dat was gistermiddag even het geval.'

De ziekenhuizen hebben constant overleg over de huidige situatie. Dit wordt gecoördineerd door het ROAZ. Tot nu toe lukt het de ziekenhuizen om het hoofd boven water te houden, benadrukt de woordvoerder. 'Vooralsnog hoeven we de kritische zorg niet af te schalen, maar wij weten niet wat er nog op ons af gaat komen. Het is een situatie die echt elk moment kan veranderen. Maar het is zeker met de jaarwisseling voor de deur niet te voorzien wat er gaat gebeuren. Vandaar dat we iedereen oproepen om zich aan de regels te houden.'

Langer dan zes weken wachten

De ziekenhuizen hebben vorige week wel de niet-acute zorg al afgeschaald. Dit is alle zorg die langer dan zes weken kan wachten. Door deze zorg niet te verlenen kunnen de verpleegsters ingezet worden om coronapatiënten te behandelen. Volgens de NZa is het aantal operaties de afgelopen week met 50 procent teruggebracht, terwijl dit een week eerder nog 40 procent was.

LEES OOK: Ziekenhuizen vrezen oud en nieuw: 'Hopen dat we niet tussen patiënten moeten kiezen'