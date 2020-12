Daryl Janmaat terug bij ADO: 'Ik kies nu voor mijn gezin'

'Mijn kinderen zitten voor het eerst op een Nederlandse school', vervolgt hij zijn verhaal. 'Die hebben het enorm naar hun zin. Ik vond het niet juist om dan nu naar het buitenland te gaan.'

'Ik wil laten zien, dat ik nog de oude ben', vervolgt de 34-voudig international. 'Dat ik mijn bijdrage kan leveren aan ADO, zodat we ons kunnen handhaven. Dat kan ik doen met mijn ervaring en sturing. Maar ik kan het niet alleen, dat moet we met zijn allen doen.'

RKC

Zijn laatste wedstrijd voor ADO was tegen RKC. Dat is ook de eerstvolgende tegenstander na de winterstop. 'Dan hoop ik er te staan', zegt hij met vertrouwen. Wellicht omringd door nog een paar winterse versterkingen. 'Ik hoop dat door mijn komst meer versterkingen naar ADO komen', besluit de verdediger.

In eerste instantie leek Janmaat een brug te ver, zegt Martin Jol over de komst van de ervaren speler. De technisch manager van ADO kwam de verdediger tegen in de Haagse straten en sprak toen over de komst van de Engelse trainer Alan Pardew. 'Die kende hij van Newcastle United. Toen heb ik de eerste aanzet gegeven. Hij is één van de Haagse jongens die wij in ons gedachten hadden om terug te halen. Dit is de eerste aanzet om het elftal versterken.'

Complimenten

Janmaat trainde al even mee bij de Haagse club. 'We durfden het aan het begin niet eens te vragen aan hem', vervolgt Jol. 'We hebben hem eerst lekker laten meetrainen. Uiteindelijk de complimenten aan de directie voor het terughalen van hem.'

Bekijk hier de persconferentie met Daryl Janmaat, Mohamed Hamdi en Martin Jol: