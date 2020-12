Noordwijkerhoutse cameraman maakt bijzondere commercial: 'Waren die lieflijke filmpjes zat'

Van der Gugten volgt de opleiding tot cinematograaf. 'Hiermee kan ik cameraman worden voor films en commercials', legt de Noordwijkerhouter uit. 'Voor mijn laatste vrije opdracht mocht ik zelf weten wat ik ging maken, als het maar met een 16 mm camera werd gemaakt. Mijn vriend Thijs volgt de opleiding tot regisseur, dus we zijn samen gaan zitten en hebben deze video bedacht.'

Het duo wist vrij snel wat ze wilden maken. 'Het viel ons op dat alle kerstcommercials zo op elkaar leken dit jaar. Van die lieflijke filmpjes, waarin bedrijven hoopvol naar de toekomst kijken. En hoewel er echt wel een aantal mooie tussen zaten, raakten we het zat om steeds hetzelfde te zien', zo legt Van der Gugten uit.

Met een lach en een traan

De twee studenten wilden dit patroon doorbreken. 'Ons idee was om een commercial te maken die in eerste instantie lijkt op al die andere reclames, maar waar op het einde een twist in zou komen te zitten. We wilden mensen met een lach en een traan nog een keer terug laten kijken op dit ellendige jaar, onder de slogan 2021: Hopelijk wordt het beter.'

Van der Gugten is tevreden met het resultaat. 'We hebben heel veel leuke reacties gehad, het is echt grappig om te zien dat ons enthousiasme zo wordt gedeeld. We hebben nooit de intentie gehad om met de film veel aandacht te krijgen, we wilden gewoon een leuke film maken. Maar dat het zo uitpakt, dat is natuurlijk wel heel leuk.'

