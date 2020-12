Ziekenhuizen zetten zich schrap voor jaarwisseling: 'Spoedzorg gaat altijd door'

De ziekenhuizen in de regio zetten zich schrap voor de jaarwisseling. Traditioneel is dit de drukste nacht van het jaar. Het vuurwerkverbod is dit jaar ingesteld om juist de druk op de zorg te voorkomen. Toch zeggen de ziekenhuizen overal op voorbereid te zijn.

Door de toename aan coronapatiënten kunnen de ziekenhuizen de druk bijna niet meer aan. Steeds meer ziekenhuizen moeten operaties en kankerbehandelingen uitstellen. Volgens het ROAZ is het in onze regio nog niet zo ver, maar het kan elk moment omslaan. De ziekenhuizen hopen dan ook op een rustige jaarwisseling. Omroep West vroeg ziekenhuizen hoe zij zich voorbereiden op komende nacht.

Alrijne Ziekenhuis

'Onze spoedzorg gaat dag en nacht door. We zijn daar altijd op voorbereid, ook nu', zo vertelt Yvonne Wilders, voorzitter raad van bestuur Alrijne Zorggroep. 'Maar de zorg voor patiënten met corona vraagt veel van onze medewerkers. Doe daarom verstandig en houd je aan de regels', roept ze iedereen op. 'Blijf zelf veilig en houd je omgeving veilig. Met oud nieuw en natuurlijk ook op andere dagen.'

Groene Hart Ziekenhuis

'Dit jaar is alles anders. We hebben nog nooit te maken gehad met een pandemie van deze omvang. Maar de spoedzorg gaat altijd door, dus óók de gebruikelijke spoedzorg tijdens oud & nieuw', zo legt een woordvoerder uit. 'Net als andere jaren houden we rekening met een mogelijk drukke nieuwjaarsnacht en zorgen we voor meer personele capaciteit op de spoedeisende hulp dan tijdens een normale nacht.'

Het Goudse ziekenhuis houdt dan ook rekening met een drukke nacht. 'Maar we hopen natuurlijk wel dat het aantal patiënten met vuurwerkletsel mee zal vallen door het vuurwerkverbod dit jaar. We maken ons vooral zorgen over de komende weken, gezien het aantal besmettingen en daarmee de stijging van het aantal opgenomen covid-patiënten, zowel landelijk, als in onze regio en in ons ziekenhuis. De rek is er echt wel uit op dit moment. We willen iedereen dan ook nogmaals op het hart drukken om zich óók tijdens oud & nieuw aan de maatregelen te houden en rekening te houden met elkaar en met de zorg.'

Haga Ziekenhuis

'We delen de zorg zoals die door het ROAZ al is gedeeld', vertelt een woordvoerder. 'We bereiden ons altijd extra voor op oud en nieuw. Dat is dit jaar niet anders. We zetten extra verpleegkundigen, seh-artsen en oogartsen in. Voor het geval het extra druk wordt, is een aantal collega’s direct oproepbaar. We hopen dat de mensen zich verstandig gedragen en hun gezondheid én die van anderen niet in gevaar brengen.'

Langeland Ziekenhuis

'Zoals ieder jaar bereiden we ons goed voor op extra drukte rondom de jaarwisseling', vertelt Liesbeth van Houten van het Langeland Ziekenhuis. 'We zetten extra personeel in en voor het geval het alsnog te druk wordt, is een aantal collega's direct oproepbaar.'

De woordvoerder van het ziekenhuis hoopt dat iedereen zich verstandig gedraagt en dat 'niemand de eigen gezondheid of die van anderen in gevaar brengt'. In lijn met de regio heeft het Langeland op dit moment nog geen kritisch planbare zorg af hoeven schalen. Wel deelt ook het Langeland de zorgen die er zijn.

Reinier de Graaf Ziekenhuis

Het Delftse Reinier de Graaf Ziekenhuis zet, net als de meeste ziekenhuizen, extra personeel in op de spoedeisende hulp. 'Dit komt vooral door de onvoorspelbaarheid van deze jaarwisseling', vertelt woordvoerder Maurice Heijboer. Volgens hem is er geen inschatting te maken van het aantal te verwachten incidenten.