Hoe vermaken jongeren in de Bollenstreek zich met Oud en Nieuw?

We gaan een historische Oud en Nieuw tegemoet. De kunst wordt om ons te richten op wat nog allemaal wel kan, in plaats van wat we niet meer mogen. Online wordt er van alles georganiseerd; van escaperooms tot dance-events met grote artiesten. Maar velen vragen zich af of dat de jongeren binnen houdt. Of wordt het toch kattenkwaad uithalen buiten de deur? Wij namen de proef op de som in Noordwijk.

'Ik denk dat ik met een paar vrienden gezellig een biertje ga doen. Maar verder weinig. Tja, wat kan je anders doen?' vraagt een 23-jarige jongen in Noordwijk zich af. Een andere jongen die we in de winkelstraat aantreffen beklaagt zich over het feit dat hij geen echt vuurwerk mag afsteken. 'Ik ben echt een pyromaan op dat gebied,' lacht hij. Maar hij lost het op met wat categorie 1-vuurwerk. 'En het gaat om de gezelligheid, dus ik ben met mijn ouders en familie samen.'

'Ik ga met mijn familie spelletjes doen en wat sterretjes afsteken,' zegt een meisje dat door de winkelstraat loopt. Verder zijn er meerdere jongens die categorie-1 vuurwerk afsteken en de Top 2000 afluisteren. Alle jongeren die we spraken hebben wel oren naar een dance-event om in de huiskamer lekker te dansen, maar hebben daar nog niets over gehoord.

Festival in je huiskamer

Maarten van Dulst, die met First Noise het dance event LIT NYE 2021 online organiseert, heeft afgelopen weken toch veel reclame gemaakt voor het event. 'Het wordt een soort festival in je huiskamer. We hebben artiesten als Bizzey, La Fuente en Afro Bros & MC Chaos, Diaz & Bruno.' Het event wordt live gestreamd. Bekijk hier op welke manieren je kunt kijken.

