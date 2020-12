Partij van de Eenheid wil meedoen aan de Tweede Kamer-verkiezingen

De Partij van de Eenheid (PvdE) wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart van 2021. De PvdE is een van 89 partijnamen die is geregistreerd voor de komende verkiezingen. 'We hopen op drie tot vijf zetels. We zijn ambitieus. Er zijn een miljoen moslims in Nederland, ik denk dat het niet onrealistisch is', zegt lijsttrekker Arnoud van Doorn tegen mediapartner Den Haag FM.

'We kregen vanuit de achterban vaak de vraag wanneer we landelijk zouden gaan, we gaan nu mee met die wens van de achterban', legt Van Doorn uit. In de lijst van de Kiesraad valt te zien dat ook NIDA mee zal doen en ook DENK zal weer op de stembiljetten staan. Toch is er nog ruimte voor de PvdE, vindt Van Doorn: 'De Partij van de Eenheid is de enige Islamitische partij die mee zal doen, vergelijk het met een ChristenUnie of SGP.'

Lokaal werd onlangs de wens opnieuw uitgesproken om als islamitische partijen (NIDA, Islam Democraten, Partij van de Eenheid en DENK) meer samen te werken in de Haagse raad, toch komt er een eigen lijst voor de Tweede Kamer. Dat is omdat een landelijke samenwerking er niet inzit, zo zegt Van Doorn: 'DENK en NIDA willen dat niet. In de gemeenteraad kan dat wel, maar landelijk moeten we nu wel zelfstandig optrekken. Dat hadden we liever anders gezien. We willen wel graag samenwerken als we in de kamer zitten.'

Combineren met raadszetel

Wanneer er een Kamerzetel zal zijn voor Van Doorn wil hij dat eerst nog combineren met zijn werk voor de Haagse gemeenteraad. 'Dan zal ik dat het laatste jaar combineren. Dat vind ik een morele keuze, want je bent voor vier jaar gekozen. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen stopt dat dan.'

De goedkeuring van de Kiesraad is een van de stappen om ook daadwerkelijk op het stembiljet terecht te komen, daarnaast zijn er steunverklaringen vanuit het hele land nodig en dan volgt een partijprogramma en de kandidatenlijst. 'De lijst komt vanuit heel Nederland. Het is heel gemengd met verschillende nationaliteiten, man en vrouw. We hebben ook twee jongeren van 16 jaar oud op de lijst staan.'

Steun uit Turkije

Van Doorn verwacht dat er voldoende steunverklaringen zullen komen uit wat hij de belangrijkste provincies voor zijn achterban noemt. 'Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Limburg en Drenthe, daar zit een grote achterban. We gaan natuurlijk voor het hele land, maar het zou niet erg zijn als dat bijvoorbeeld in Zeeland niet lukt.'

De PvdE zal ook gesteund worden vanuit Turkije, vertelt Van Doorn onomwonden: 'Er is steun vanuit verschillende hoeken, ook vanuit Ankara. Er zijn bekende ondernemers die ons steunen en er is steun van een politieke partij. Daarvan zal ik de naam niet noemen, want dat vind ik niet netjes. Daar zullen vragen over komen, maar dat kan gewoon. Wij zijn open en eerlijk over steun uit Turkije, het is binnen de kaders van de wet.'

Richard de Mos

In totaal zijn er bij de Kiesraad 89 partijnamen geregistreerd om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Naast de Partij van de Eenheid doet ook de in de Haagse raad aanwezige NIDA voor het eerst mee aan de landelijke verkiezingen en Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos probeert met Code Oranje voet aan de grond te krijgen in het parlement.

Een registratie houdt niet meteen in dat een partij kan meedoen aan de verkiezingen, daarvoor moeten ook onder meer steunhandtekeningen en een kandidatenlijst worden aangeleverd, dat kan nog tot 1 februari 2021

