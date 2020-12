Schaaktafel op Markt in Delft gestolen: 'Ben de meest bestolen kunstenaar van Nederland'

Elke avond haalt de Delftse kunstenaar Tijn Noordenbos alle speelstukken van zijn anderhalvemeterschaaktafel die op de Markt in Delft staat. Alleen moet hij dat ritueel even uitstellen. Het object is maandag op klaarlichte dag gestolen. 'Ik maak kunst voor de openbare ruimte, daardoor ben ik de meest bestolen kunstenaar van Nederland.'

De coronacrisis en de opkomende populariteit van schaken waren de inspiratiebronnen voor zijn project. 'Het is een tafel met iets meer vakjes dan een gewoon schaakbord', zegt Noordenbos. 'Met een stokje kon je de stukken verschuiven en er zaten twee stoelen bij met een schaakbordpatroon.'

Tijdens de storm afgelopen week was hij zijn schaaktafel ook even kwijt. 'Toen had iemand het op het bordes van het stadhuis gezet om het te beschermen tegen de wind', vertelt de Delftenaar. Alleen nu waren de weergoden niet de reden om het denksportobject te verplaatsen. Een paar mensenhanden met kwalijke bedoelingen hebben de tafel waarschijnlijk meegenomen.

'Delft is natuurlijk een studentenstad', zegt Noordenbos. 'Dat het is meegenomen om aan het meubilair van een studentenkamer toe te voegen, lijkt me het meest voor de hand liggend.'

Bij een vorige creatie van de Delftse artiest maakten studenten zich schuldig aan kunstroof. 'Net na het einde van de eerste lockdown, had ik het kleinste café gemaakt. Ik dacht: dit kunstwerk is leuk om neer te zetten nu de horeca weer open mag. Ik was er ook op uit geweest en zat nog even voor mijn huis toen drie jongens met onderdelen van het café langskwamen. Toen ik vroeg hoe ze eraan kwamen, zeiden ze dat ik me er niet mee moest bemoeien.'

Ondertussen is een oproep om het kunstwerk terug te krijgen al bijna 1.500 keer gedeeld op Facebook. Noordenbos is blij dat zoveel mensen helpen. 'Ik vond het woensdag al zo druk in Delft. Ik denk dat iedereen aan het zoeken is naar de schaaktafel.'

