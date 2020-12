Meerdere auto's in brand, vuurwerkbom bij bedrijfspand

Woensdagavond laat stonden twee geparkeerde auto's in brand aan de Haagse Drakesteinweg. Een wagen is volledig uitgebrand, de andere auto had vooral schade aan de motorkap. De auto's stonden niet naast elkaar geparkeerd. Uit de auto die volledig is afgebrand, kwamen metershoge vlammen. Voertuigen die in de omgeving stonden, hebben ondanks de vlammenzee weinig tot geen schade.

In Gouda was even na middernacht een explosie, vermoedelijk door een vuurwerkbom, aan de Walvisstraat. De gevel van een bedrijfspand raakte zwaar beschadigd. Even na 1.30 uur was het raak op een parkeerplaats in Nootdorp. Aan de Platanendreef brandde een auto uit.

Auto in vlammen aan de Drakesteinweg | Foto: Regio 15

Nog drie voertuigen

Omstreeks 1.50 werd een auto in brand gestoken op de Stortenbekerstraat in Den Haag. De brandweer heeft het voertuig geblust, de vlammen sloegen toen al uit de auto. De auto liep flinke schade op. Rond 2.00 uur stond een geparkeerde auto aan de Clemenshof in Noordwijkerhout in brand. Hoe de brand was ontstaan, is niet duidelijk. De politie die hier verder onderzoek naar.

Rond 3.15 uur zijn twee auto's aan de Kampioensingel in het Haagse stadsdeel Leidschenveen verwoest door brand. De twee geparkeerde auto's stonden in lichterlaaie. Een omwonende probeerde nog erger te voorkomen door met een tuinslag te blussen, maar dit haalde al weinig meer uit.

Brand op pleintje en schuur in lichterlaaie

Op de Jan van Beersstraat in Den Haag is rond 4.30 uur een parkeerautomaat in vlammen opgegaan. Bovendien werd er in de Damasstraat in de Haagse wijk Laak wederom brand gesticht op een pleintje. Een groep mensen verzamelde zich daar rond de Damasstraat. Dat gebeurde deze week al meerdere keren. De brandweer heeft het vuur uitgemaakt onder begeleiding van de politie.

De brandweer in actie in De Lier | Foto: District8

Rond 3.20 heeft een schuurtje langs de Oostbuurtseweg in De Lier in brand gestaan. Voorbijgangers zouden de brand opgemerkt hebben en de brandweer hebben ingeschakeld. Na enige tijd had de brandweer de brand onder controle, het schuurtje is door de brand volledig verwoest. De oorzaak van de brand is niet bekend, niemand raakte gewond.

LEES OOK: Vijf vragen over autobranden: wat te doen bij brand en veilig parkeren tijdens de jaarwisseling