Politie stelt prioriteiten bij jaarwisseling: 'We kunnen niet op elke hoek staan'

De politie gaat komende nacht prioriteiten stellen als het gaat om de inzet van agenten. Zo is de veiligheid op straat topprioriteit. 'De veiligheid van de hulpdiensten en de mensen op straat staat voorop', zegt Mandy Groenewegen van de politie Den Haag. 'We moeten keuzes maken, we gaan niet overal aanbellen en naar binnen gluren.' Zo heeft een vechtpartij op straat prioriteit boven een huisfeestje met tien man.

In andere steden is de inzet van het aantal agenten tijdens komende jaarwisseling soms wel verdubbeld, maar die luxe heeft de Haagse politie-eenheid niet. 'In Den Haag is het van oudsher al een drukkere jaarwisseling, dus wij kunnen niet verdubbelen. We zetten alles en iedereen die we nodig hebben normaal gesproken al in.'

We hopen dat mensen zelf hun gezond verstand gebruiken - Mandy Groenewegen, politie Den Haag

Die maximale inzet die normaal gesproken al nodig is, zorgt ervoor dat de politie niet op iedere hoek van de straat kan staan. 'We hebben oog voor de situatie. Het hele gebied wordt gecoverd, maar we moeten wel keuzes maken. We hopen dat mensen zelf hun gezond verstand gebruiken.'

Complexe jaarwisseling

Zich echt zorgen maken, doet Groenewegen niet. 'We bereiden ons goed voor op zo'n jaarwisseling en houden rekening met allerlei scenario's. Dit wordt wel een complexe jaarwisseling. Het kan onrustig worden door de afwezigheid van grote evenementen, maar ook daar zijn we op voorbereid.'

Voor sommige mensen is de politie ook het mikpunt om op af te reageren, aangezien ze het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Ook daar ligt Groenewegen niet per se wakker van. 'We staan altijd in de frontlinie, dus we zijn wel vaker het mikpunt', stelt de politiewoordvoerder.

Dubbel gevoel

Toch blijft het altijd een dubbel gevoel voor de politie in de drukste nacht van het jaar. 'Het gevoel gaat altijd twee kanten op', vertelt Groenewegen. 'Aan de ene kant is het een bijzondere avond die saamhorigheid creëert onder collega's. Aan de andere kant blijft het altijd een beetje spannend. We hopen dat de collega's en de andere hulpverleners 's morgens heel thuis komen. Het is een nacht waarin veel kan gebeuren.'

