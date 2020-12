Man (44) mishandeld na 'afspraakje' met jonge vrouw, zes arrestaties

De politie heeft in Waddinxveen zes verwachten aangehouden, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling van een 44-jarige man. Het slachtoffer dacht eind oktober op de Alberdingk Thijmlaan in Waddinxveen te hebben afgesproken met een jonge vrouw. De man raakte bij de mishandeling gewond.

Het 44-jarige slachtoffer bleek op zaterdag 31 oktober in de val te zijn gelokt. Hij werd opgewacht door een groep mannen. Zij zeiden dat de vrouw met wie hij had afgesproken minderjarig was en sloegen de man in elkaar.

Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. De politie kon na onderzoek zes verdachten aanhouden: vijf mannen uit Waddinxveen van 23, 22, 19, 19 en 18 jaar oud en een meisje van 16, ook uit Waddinxveen. De zes zitten op dit moment vast en worden gehoord.

Opruiing rond de jaarwisseling

Uit het onderzoek is verder gebleken dat de 22-jarige verdachte ook nog verantwoordelijk zou zijn voor het versturen van opruiende berichtgeving, meldt de politie. Via een social media-account werd meerdere malen opgeroepen om voor ongeregeldheden te gaan zorgen tijdens de komende jaarwisseling. Vorig jaar verliep de jaarwisseling in Waddinxveen nog erg onrustig, omdat een grote groep jongeren zich verzamelde na een oproep via social media.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) deden eerder al een dringende oproep om te stoppen met 'pedojagen'. Afgelopen maanden waren er landelijk ruim 250 incidenten waarbij zogenoemde 'pedojagers' betrokken waren. In veel gevallen werden vermeende kindermisbruikers mishandeld. Politie en OM zijn bezorgd over deze ontwikkeling, omdat 'pedojagen' het onderzoek in de weg staat. 'Pedojagers kosten ons veel extra werk, dat gaat ten koste van ons bestaande werk dus ook ten koste van het opsporen van kindermisbruik.'

