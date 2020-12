Leidse studenten met 'Het Grote Thuisfeest' toch dansend het nieuwe jaar in

Wat kan er nog wel deze Oud en Nieuw met de vele beperkingen? Met die vraag in het hoofd gingen de mannen van het Leiderdorpse evenementenbureau Inama aan de slag toen ze merkten dat ze niet geboekt zouden worden voor feestjes rond Oud en Nieuw. En dus kwamen ze met een plan: een stille disco voor studentenhuizen. Vervolgens benaderden ze studentenverenigingen in Leiden en Delft met de vraag of ze iets mooi voor hun leden zouden willen organiseren. Het antwoord laat zich raden, daar voelden de verenigingen wel voor.

'De kaartverkoop gaat lekker', zegt Roel Giekens van Inama. 'We merken dat er veel studentenhuizen in Leiden mee willen doen. En ook in Delft zijn we op de binnenplaats van een groot studentencomplex. Daar organiseren we een stille disco voor 500 thuisblijvers. Daar staan de artiesten buiten en vanaf de galerijen en studentenkamers zijn die dan te zien met hun koptelefoons op.'

En hetzelfde idee geldt voor wat er op de verenigingen in Leiden gebeurt. Zowel bij Quintus als Augustinus zullen artiesten en dj's optreden die dan via een aantal livestreams in de studentenhuizen te zien zijn. 'We hebben onder andere Jody Bernal, Future Vision, The Boy Next Door en de Delftse cultheld DJ PJ. Daarnaast komen er nog een aantal dj's uit onze eigen stal.'

Veiligheid

De RIVM-maatregelen om het allemaal zo coronaproof mogelijk te doen zullen in acht worden genomen door de organisatoren. Dat betekent onder meer dat er per huishouden een maximaal aantal mensen mag zijn. Bij het bestellen van de Stille Disco Dozen met maximaal 15 koptelefoons per studentenhuis, wordt er meteen een check gedaan op de grootte van het huishouden. 'Zo proberen we het allemaal zo veilig mogelijk te doen.'

'We merken dat dit concept in de smaak valt' zegt Roel. 'Want er is al een aantal verenigingen dat heeft aangegeven hier ook na Oud en Nieuw mee te willen doorgaan.'

