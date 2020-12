Dartssensatie Dirk van Duijvenbode over spectaculaire partij: 'Ik dacht even: wat een ellende'

De kwartfinale van het WK darts halen, het is een prestatie van formaat van Dirk van Duijvenbode. 'Ik ben er zeer content mee', zegt de darter uit 's-Gravenzande een dag na zijn overwinning op de nummer 12 van de wereld, Glen Durrant. Maar euforisch is hij nog niet. 'Mijn vizier staat nu gewoon weer op volgende wedstrijd, ik ben al omgeschakeld.'

De dartssensatie van dit jaar, zo kan je hem wel noemen. Van Duijvenbode stond eerder al in de finale van een groot dartstoernooi: de World Grand Prix. En nu stormt hij de top 32 van de wereld binnen en staat hij in de kwartfinale van het grootste dartstoernooi van het jaar: het wereldkampioenschap. Nadat hij eerder al in een spannende wedstrijd stuntte tegen de nummer 5 van de wereld, Rob Cross, rolde hij in de derde ronde Engelsman Adam Hunt met 4-0 op. Woensdagavond ging het niet zo makkelijk, in een zinderende wedstrijd moest de 28-jarige Westlander een 3-1 achterstand ombuigen. En dat lukte.

'Nee, dat begin ging niet echt voortvarend hè?', blikt hij terug met een nuchterheid die je niet verwacht de ochtend na zo'n prestatie. 'Er waren wel wat momenten dat ik dacht: wat een ellende, wat is dit nou.' Toch wist hij zijn motivatie op tijd bijeen te schrapen. 'Ik voelde natuurlijk ook wel dat ik eigenlijk beter was. Ik pakte op een gegeven moment van die kansjes en begon te strijden voor m'n laatste kans. Ik heb m'n rug gerecht.' Dat uitte zich in een glimlach van oor tot oor in de laatste momenten van de wedstrijd. 'Ik had mijn vastberadenheid weer helemaal terug, al bleef het wel spannend.'

'Mijn doel is al bereikt'

Uiteindelijk wist Van Duijvenbode na een spectaculaire comeback de winst te pakken, goed voor een plek in de kwartfinale. 'Dit had ik eigenlijk als doel gesteld voorafgaand aan het toernooi. Dus mijn doel is bereikt. Daar ben ik zeer content over, maar ik vind niet dat ik al euforisch moet zijn.'

Het moge duidelijk zijn dat er van een feestvreugde geen sprake is op de hotelkamer van Van Duijvenbode in Londen, waar het WK zich afspeelt. 'Het vizier staat nu echt op de volgende wedstrijd.' En dat is de wedstrijd vrijdagmiddag tegen Gary Anderson, één van de grote namen in de dartswereld en groot idool voor Van Duijvenbode. 'Het is een geweldige speler', zegt hij. 'Als Gary zijn topspel gooit, wordt het lastig', kijkt de darter vooruit. 'Maar goed: ik kan ook heel goed gooien, denk ik. Ik zie het wel. Als ik normaal met de druk om kan gaan, zijn er zeker kansen.'

Vroeg naar bed

De jaarwisseling wordt een rustige voor de Westlandse pijlenkeiler, want nieuwjaarsdag moet hij dus weer aan de bak. 'Ik gooi straks m'n telefoon in de hoek, want daar ben ik deze ochtend alweer te veel mee bezig. Dan ga ik zo even trainen en daarna lekker gamen. Een beetje de dagelijkse routine dus.'

'En vanavond op tijd naar m'n bed', vervolgt hij. 'De wekker gaat om een uur of zeven, want ik ga ergens tussen negen en tien al naar Alexandra Palace.' Op die plek in Londen wordt het toernooi gespeeld. 'Dus ik ga op tijd liggen, ik denk al voor twaalf uur. Of nou ja, misschien wacht ik nog even tot de jaarwisseling en ga ik dan naar bed.'

Besef is er nog niet

Als de 28-jarige darter uit 's-Gravenzande potten weet te breken tegen de Schot Gary Anderson, kan hij doorstomen naar de halve finale die zaterdag wordt gespeeld. Of zelfs naar de finale op zondag. Op de vraag of hij er al van droomt zondag met de beker in zijn handen op het podium te staan, antwoordt hij: 'Nee. Daar ben ik echt nog niet mee bezig. Dan heb ik eerst nog een paar grote namen te verslaan.'

Dat lijstje met grote namen begint hij nu ook langzaam bij te gaan horen, want zijn successen op het WK zorgen er ook voor dat hij de top 32 op de wereldranglijst binnenstormt. 'Dat besef is er nog niet helemaal', besluit hij. 'Misschien komt dat na dit toernooi.'

