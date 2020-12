Lichtpuntjes in de duisternis: 'Ik voel me niet meer alleen'

Als orkestleider van de Jostiband heeft Lyan Verburg (57) sinds maart amper kunnen doen waarvoor ze in 2007 is aangesteld, namelijk het beroemde orkest uit Zwammerdam dirigeren. De laatste reguliere repetitie dateert van 4 maart. 'In de zomer hebben we een aantal woensdagavonden wel iets kunnen doen, maar daarna lag het weer stil', legt ze uit.

Desondanks vormen juist de Jostibandleden, mensen met een verstandelijke beperking, en haar collega's een lichtpunt voor Verburg. 'Wat een bewondering heb ik voor hen. Want ze houden de moed erin en ze blijven positief. Dat zijn echt 120 toppers!'

Olympische Spelen uitgesteld

Voor topatlete Maureen Koster (28) had 2020 het jaar van haar tweede deelname aan de Olympische Spelen moeten worden. Maar omdat het grootste sportevenement van de wereld met een jaar werd uitgesteld, wacht de Boskoopse hardloopster al meer dan zeven maanden op een kans om zich te kwalificeren. 'Voor mij als topsporter is de afgelopen periode enorm lastig geweest', bekent de voormalig winnares van EK-brons.

Zo heeft ze lange tijd haar coach en trainingsgroep in Engeland niet gezien, zag Koster wedstrijden afgelast worden en maakten de coronaregels het moeilijk om te trainen. 'Het was een enorme uitdaging. Gelukkig heb ik veel support gehad van mijn familie en lieve vriend, die in weer of geen weer naast me op de fiets zaten om me te motiveren wanneer ik het lastig had. Daar ben ik hen enorm dankbaar voor.'

'Veerkracht van samenleving'

Liesbeth Spies (54) werd begin december herbenoemd als burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij genoot vooral van alle acties en initiatieven, zoals applaudisseren voor zorgpersoneel, maaltijden bezorgen bij eenzame mensen, stoepkrijttekeningen maken en beren voor het raam zetten. 'Die veerkracht van de samenleving, dat was mijn grote lichtpunt van 2020', aldus de burgermoeder.

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, met kinderburgemeester Elmehdi Sassa | Foto: Hans Doderer

Onder haar vleugels mag de 12-jarige Elmehdi Sassa uit Benthuizen zich nu ruim een jaar de Alphense kinderburgemeester noemen. Ook al was die verkiezing eind 2019, hij noemt het nog steeds zijn lievelingsmoment. 'Dat was toch wel heel speciaal, want ik was namelijk de eerste in de gemeente Alphen. Een bijzonder moment voor mij', zegt Elmehdi daarover.

Normale leven oppakken

Vanwege de coronacrisis mag hij nog een halfjaar langer aanblijven als kinderburgemeester. 'Waar ik me op verheug in 2021, is dat we ons normale leven weer kunnen oppakken. En dat je gewoon je opa's en oma's en je geliefden kunt zien. Zonder je zorgen te maken dat je hen corona kan geven.'

Laten we goed gebruik maken van onze tijd in het nieuwe jaar - restauranteigenaar Nikos Baloumis

In de nacht van 26 op 27 juni zagen de broers Nikos en Alekos Baloumis naar eigen zeggen hun 'levenswerk in elkaar zakken'. Een uitslaande brand verwoestte hun Alphense tapasrestaurant Proto. Vrijwel direct daarna werd een inzamelingsactie opgestart. 'Dat was voor mij en voor ons een fenomenaal goed punt van dit jaar', laat Nikos Baloumis (47) weten. 'Op dit moment heb ik het gevoel dat ik niet meer alleen ben.'

'Gezondheid voor iedereen'

De teller staat inmiddels op dik 60.000 euro. Een meer dan welkom ruggensteuntje voor de geboren Grieken, die verwachten dat Proto eind juni weer open kan gaan. Nikos Baloumis: 'Wat ik zou wensen voor 2021, is allereerst gezondheid voor iedereen. We hebben gezien hoe belangrijk onze gezondheid en onze vrijheid zijn. Laten we goed gebruik maken van onze tijd in het nieuwe jaar.'

Zo. De rollercoasterride die zo'n beetje heel 2020 duurde zit erna echt bijna op. En ons rest niets anders dan jullie... Posted by Proto on Tuesday, December 29, 2020

