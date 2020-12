Charlie Aptroot wil hogere kiesdrempel bij verkiezingen: 'Land wordt onbestuurbaar'

Waar er bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 nog 81 partijnamen werden geregistreerd, zijn er voor komende verkiezingen bij de Kiesraad een recordaantal van 89 partijnamen aangemeld. 'Met zoveel partijen kan de kamer het kabinet minder goed controleren, en wordt de vorming van een nieuw kabinet ook heel moeilijk', zegt Aptroot in West Komt Thuis op Radio West.

'Allerlei ego's, uit partij gezet, ruziënd weggelopen, mislukt, onverkiesbaar, beginnen nieuwe partij', moppert Aptroot. 'Ons land wordt onbestuurbaar.' De waarnemend burgemeester van Voorschoten vindt het daarom tijd voor een hogere kiesdrempel. 'Bijvoorbeeld net als Duitsland 5 procent? Tijd voor burgerinitiatief. Wie doet mee?', aldus Aptroot, ook oud-burgemeester van Zoetermeer.

Kiesdrempel

Een kiesdrempel is het minimum aantal stemmen (uitgedrukt in een percentage van het totale aantallen uitgebrachte stemmen) dat een partij moet behalen om een zetel in een volksvertegenwoordiging te krijgen.

In Nederland is de kiesdrempel 0,67 procent van het aantal stemmen (75 procent van de kiesdeler). In veel landen, zoals Duitsland, bestaat een hogere kiesdrempel. In Duitsland en België is dat bijvoorbeeld vijf procent, in Zweden vier procent. Door de kiesdrempel te verhogen, is er minder kans voor eenmansfracties om een zetel te halen en zullen er dus minder partijen in de Tweede Kamer komen. Dat is volgens Aptroot alleen maar gunstig, want - zo schrijft hij - 'een goed debat met dertien of meer fracties is ook nauwelijks mogelijk'.

Afsplitsen ontmoedigen

'Maar een extra kiesdrempel helpt daar nauwelijks bij', reageert fractievoorzitter van SP Voorschoten Erik Maassen op de Tweet van Aptroot. 'Je zou bij de laatste verkiezingen hooguit Forum, SGP en Denk buiten de Kamer hebben gehouden. Het probleem van de vele fracties wordt veroorzaakt door de afsplitsers.'

Aptroot is het daar mee eens, maar stelt dat een kiesdrempel ook afsplitsen ontmoedigt. 'Nu is een gok wagen wel kansrijk, te makkelijk.' Hij verwijst daarbij naar Henk Krol. 'Allemaal om baanbehoud, niets landsbelang of voor de inwoners.'

In Voorschoten maatregelen tegen versplintering

In de gemeenteraad van Voorschoten gaat Aptroot als waarnemend burgemeester ook al de strijd aan met de versplintering van partijen, want in die gemeente was het de laatste jaren ook raak met afsplitsingen. De gemeenteraad van Voorschoten kent op dit moment 21 raadsleden en acht partijen.

Om efficiënt te blijven werken, wil de Voorschotense gemeenteraad de regels aanpassen. Zo mag een afsplitsend raadslid geen nieuwe naam kiezen en moet het verder gaan op diens achternaam. Verder moeten burgercommissieleden (ondersteunende, niet verkozen raadsleden) op de kieslijst hebben gestaan.

Niet per se 89 partijen bij verkiezingen

Dat er nu voor de landelijke verkiezingen 89 partijen staan geregistreerd, wil niet zeggen dat er ook daadwerklijk 89 partijen mee doen aan de verkiezingen. Dit blijkt pas op de dag van kandidaatstelling, 1 februari 2021. Dan moeten partijen die willen meedoen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren.

