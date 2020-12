Veel kritiek op 'demonstratie' in Duindorp: 'Hek eromheen en nooit meer naar buiten'

Er is veel kritiek op een feest dat aan het einde van de middag werd gehouden op het Tesselseplein in Duindorp. Duindorpers hadden een demonstratie aangemeld, maar op het centraal in de wijk gelegen Tesselseplein werd gedanst en gehost. 'Demonstranten' hielden zich niet aan de coronaregels. Tegen 18.00 uur was het plein leeg, zegt de gemeente. De politie greep niet in. 'Hek eromheen en nooit meer naar buiten', twittert Jurgen Kobesen. Hij is niet de enige.

Op social media regent het boze reacties op het feest. 'Neem aan dat deze mensen nul recht op zorg hebben.', twittert Donjuanos. En op datzelfde medium vraag Anneke 'Zijvan nummer93' zich af: 'Ik weet voor wie ik het doe (mijn omgeving en mezelf) maar djiezus, wat voel ik me soms gekke Hendrika dat ik me wél zo goed mogelijk aan de voorschriften houd. En wat vinden de Haagse autoriteiten hiervan?'

'Wij hebben geen mening over een demonstratie', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Als mensen zich niet aan de geldende regels houden, wordt de organisatie daarop aangesproken.' Dat is in dit geval ook gebeurd, zegt de woordvoerder. De houding van de gemeente en de politie kan niet op veel bijval rekenen.

'We moeten prioriteiten stellen'

De politie is de aangewezen instantie om de organisatie op 'fouten' aan te spreken. Maar een woordvoerder zegt dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Het handhaven van de coronaregels is 'niet de hoogste', aldus de woordvoerder. Ook die houding stuit op social media op veel onbegrip.

'Oud en nieuw is voor ons de drukste avond van het jaar en we kunnen onmogelijk op iedere straathoek staan', verduidelijkt de woordvoerder. 'Als we moeten kiezen tussen een groep feestende jongeren of een vechtpartij dan gaat de vechtpartij echt voor.' En zij benadruk nogmaals dat de gemeente de vergunning heeft afgegeven. Of er boetes zijn uitgedeeld is vooralsnog onduidelijk.