Burgemeester Kaag en Braassem kondigt voortijdig aftreden aan

Het kersverse 2021 wordt het laatste jaar dat Marina van der Velde (VVD) burgemeester van Kaag en Braassem is. De burgermoeder heeft haar voortijdige aftreden aangekondigd in haar nieuwjaarstoespraak voor de camera van Studio Kaag en Braassem, mediapartner van Omroep West. De 67-jarige Van der Velde gaat met pensioen.

Van der Velde is de eerste en vooralsnog enige kroonbenoemde burgemeester van Kaag en Braassem. De gemeente ontstond in 2009 als gevolg van een fusie tussen Alkemade en Jacobswoude. Bas Eenhoorn trad aan als waarnemend burgemeester om in maart 2010 het stokje over te dragen aan Van der Velde.

'Kaag en Braassem voelt voor mijn man en mij dan inmiddels ook als thuis. Wij blijven ook na mijn afscheid in de gemeente wonen. Omdat het hier bijzonder is. Omdat we hier vrienden gemaakt hebben. Omdat iedere kern anders is. Omdat het samenspel van inwoners, organisaties, bedrijven ons steeds weer verrast. Omdat ik vertrouwen heb in de gemeentelijke organisatie en de keuzes die in de toekomst gemaakt gaan worden. Dáárom', sprak Van der Velde de inwoners vrijdag toe via YouTube en de lokale radiozender.

Van der Velde stopt eerder

De ambtsperiode van Van der Velde duurt tot en met 2022. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde jaar en de mogelijke stoelendans die aansluitend plaatsvindt onder wethouders en ambtenaren, heeft Van der Velde besloten om eerder te stoppen. Op die manier zijn er niet te veel wisselingen tegelijk. Het is dan ook aan de huidige gemeenteraad om een opvolger te benoemen.

Kaag en Braassem is de eerste gemeente waar Van der Velde burgemeester is. De voormalig wethouder van Bunnik was tot haar aantreden in Kaag en Braassem projectsecretaris op het projectbureau van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn.

Geen derde termijn

Van der Velde heeft twee termijnen lang de ambtsketen van Kaag en Braassem gedragen. Ze gaat niet op voor een derde termijn. De wetgeving in Nederland schrijft voor dat een kroonbenoemde burgemeester maximaal 70 jaar mag zijn. Met haar 67 jaar, en straks op het moment van aftreden en/of herbenoemen 68 jaar, kan zij een derde ambtsperiode van zes jaar verre van volbrengen. Van der Velde treedt dit najaar af.