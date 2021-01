Met oliebollen thuis, silent disco of in groepjes buiten: zo begon 2021

In de Prinses Marijkestraat in Katwijk doet mevrouw Berkhey open. Binnen zitten haar man en zus. Ze krijgt onze meegebrachte oliebollen, maar heeft zelf ook gebakken. Het geheime recept? 'Liefde, veel liefde.' Zus heeft een naar jaar achter de rug. 'Mijn man is overleden, we zijn hier bij mijn zus wezen eten en vijf minuten thuis, toen zat hij dood in de stoel.' En als we haar vragen om haar wensen voor het nieuwe jaar is het antwoord op zijn Kattuks: 'Een gezond 2021, en datte we corona kenne vergete.' Haar zwager: 'Dat het dit jaar tien keer beter mag worden.'

In Leiden zijn we om middernacht op de Blauwpoortsbrug in het centrum. Bevreemdend hoe stil en leeg de binnenstad hier is. In de verte zien we wel één groene fontein boven de huizen uitkomen. Verder horen we om twaalf uur vooral klokken luiden. Nog nooit gehoord! Nooit kúnnen horen… Drie meiden staan op hun balkon op de derde verdieping, op de hoek met het Kort Galgewater. Glas in de hand, 'gelukkig nieuwjaar!' te roepen. Niemand roept terug. Vier jongens met enorme zwarte ballonnen komen aanlopen, niet meer aanspreekbaar.

Silent disco

Verderop in de smalle Morsstraat staan twee studentes in de deuropening van hun studentenhuis. Ze hebben een lichtgevende draadloze koptelefoon om hun nek hangen. 'We hebben silent disco gehouden!' Eigenlijk willen ze de straat op, maar wij zijn wel benieuwd hoe dat er boven uitziet. Als gillende keukenmeiden - hebben we dat toch nog gehoord deze jaarwisseling - lopen ze voor ons uit de trap op, half struikelend.

In één van de kamers staan een stuk of zeven meiden met een glas in hun hand en net zo’n koptelefoon. Best veel mensen in zo’n kamertje van nog geen tien vierkante meter. Maar gelukkig vormen ze één huishouden. Wat drinken ze? 'Champagne!' En wat hebben ze voor goede wensen? 'Een gelukkig, sportief en gezond nieuwjaar. Hopelijk kunnen we elkaars vrienden weer zien’, zegt één van hen.

'Dat we het samen doen'

In Gouda gaan we richting Markt. Achter de Kerk – zo heet de straat – staan twee jongens naar boven te kijken, waar de herrie vandaan komt. 'Daar is een feestje op het dakterras, wij staan al te zoeken hoe we erbij kunnen komen.' Hun goede wensen? 'Dat we het samen doen', is kort gezegd het betoog dat hij probeert te houden, in zijn toestand best lastig. Als we hem dan vragen nog even kort samen te vatten zegt hij: 'Mand!' en loopt weg.

Op de Markt staan tientallen mensen in groepjes, verspreid over het plein. De meesten hebben een glas in de hand, een enkeling sterretjes. Een meisjes probeert een XL-variant aan te steken maar heeft daar grote moeite mee. De aansteker wordt gewisseld, ook dat vlammetje is te klein voor haar. Met behulp van een klein, brandend sterretje, een S’je, vat ook XL vlam.

Fles prosecco is leeg

Vrienden hebben een magnumfles prosecco bij zich. Leeg. Gevraagd naar hun wensen zegt één van hen: 'Minder fouten maken.’ Maar wat er dan dit jaar is fout gegaan, wil ze niet toelichten. 'Mag ik?', zegt een vriend naast haar plagend. Maar hij mag niet. Zijn wens? 'Meer sporten, en beter mijn best doen.' Hij ook al.

Afgezien van één gigaknal is er weinig vuurwerk. Op straat liggen de resten van iets dat voor categorie één kan doorgaan. Buiten de autobranden in met name Den Haag en enkele kleinere hotspots was het best een rustig oud en nieuw.

