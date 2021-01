Dichte mist in de regio, politie: 'Mijd de A4'

Door de mist kunnen gevaarlijke rijomstandigheden voorkomen. 'Pas snelheid aan en houd voldoende afstand. Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden', zegt het KNMI. De waarschuwing geldt vooralsnog tot 5.00 uur. Verder kan het plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten, vooral op lokale wegen.

Op Rotterdam The Hague Airport is het zicht rond 2.30 uur slechts dertig meter, op het weerstation in Voorschoten tien. Op de A4 tussen Leidschendam en Leiden is in de dichte mist een ongeluk gebeurd, waarbij drie auto's op elkaar zijn gebotst. Door de mist is de A4 tussen Den Haag en Rotterdam in beide richtingen dicht. Verkeer moet omrijden via de A13 en de A20.

Bij het ongeluk in de mist zijn meerdere auto's betrokken | Foto: Regio15