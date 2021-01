Toch vuurwerk, personen in brand en tientallen autobranden: 'Een relatief rustige jaarwisseling'

Oudjaarsavond begon met een flinke explosie in de Steenlaan in Rijswijk. Bijna precies op de grens met de gemeente Den Haag werd door jongeren een caravan in de brand gestoken. In de caravan stonden nog enkele gasflessen, die door de brand explodeerden. Door de explosie zijn meerdere omstanders in brand gevlogen. De politie kon tijdens de nacht niet aangeven hoeveel personen er door de explosie gewond zijn geraakt en hoe het met hen is.

Er gold vanwege het coronavirus een vuurwerkverbod, met als doel te voorkomen dat de ziekenhuizen het druk zouden krijgen met vuurwerkslachtoffers. Maar niet iedereen hield zich aan dit verbod. Uit de hele regio kwamen beelden binnen van afgestoken vuurwerk.

Agenten bekogeld

Ook na middernacht bleef het relatief rustig in de hele regio. De ME moest wel een aantal keer in actie komen, maar dit was vooral om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig hun werk kon doen. In Katwijk en Den Haag werden de agenten bekogeld met stenen en vuurwerk, maar de ME hoefde nergens charges uit te voeren. De Veiligheidsregio's komen vrijdagmorgen met een exact overzicht over de jaarwisseling, dan zal ook bekend worden hoeveel aanhoudingen de politie deze dag heeft verricht.

Koning Willem-Alexander bracht tijdens de nieuwjaarsnacht een bezoek aan het commandocentrum van de politie en aan bureau Hoefkade. Daar bleek dat het een goede jaarwisseling is geweest. 'We hebben eigenlijk een betrekkelijk rustige nachtdienst gehad', vertelde een van de aanwezige agenten aan de koning. De vorst bracht na het bezoek aan de politiebureaus ook een bezoek aan het HMC Westeinde. Ook de Veiligheidsregio Hollands Midden sprak over een relatief rustigere jaarwisseling in vergelijking met voorgaande jaren.

Tientallen autobranden

Ondanks dat het volgens de hulpdiensten een rustiger oud en nieuw was, gingen er in de regio wel tientallen auto's in vlammen op. Vooral in Den Haag werden er veel voertuigen in brand gestoken, maar er kwamen ook diverse meldingen binnen uit Alphen aan den Rijn, Gouda, Wassenaar en Rijswijk. In 2019 lag het aantal autobranden op 33, vrijdagmorgen maakt de politie bekend hoeveel auto's er deze keer in brand zijn gestoken.

Mensen die oud en nieuw bij visite hadden doorgebracht werden op weg naar huis verrast door zeer dichte mist. Met als gevolg diverse aanrijdingen, waaronder op de A4. De snelweg tussen Rotterdam en Den Haag was enkele uren dicht, eerst vanwege de mist, later door technische problemen in de Ketheltunnel.

