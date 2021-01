Toch vuurwerk, personen in brand en tientallen autobranden: jaarwisseling rustiger dan andere jaren

De brandweer Hollands Midden moest tussen 22.00 en 5.00 uur in totaal 121 keer uitrukken, veelal voor kleinere buitenbranden. Tijdens de vorige jaarwisseling was dat nog 134 keer. In de ziekenhuizen LUMC, Alrijne en Groene Hart zijn geen vuurwerkslachtoffers in behandeling genomen. Vorig jaar meldden zich nog 17 mensen met vuurwerkletsel bij die ziekenhuizen.

Wel zijn 2 mensen met brandwonden behandeld en 2 mensen die het slachtoffer waren van een vechtpartij. Er zijn 7 dronken mensen naar het ziekenhuis gebracht en 9 personen moesten naar de spoedeisende hulp vanwege een valpartij met de fiets. Huisartsenposten behandelden in totaal 17 mensen. 'De beoogde ontlasting van de zorg door het verbod op vuurwerk is hiermee in Hollands Midden bereikt', meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden.

De Veiligheidsregio Haaglanden komt later op Nieuwjaarsdag met cijfers over de jaarwisseling.

Mensen in brand

Oudjaarsavond begon met een flinke explosie in de Steenlaan in Rijswijk. Bijna precies op de grens met de gemeente Den Haag werd door jongeren een caravan in de brand gestoken. In de caravan stonden nog enkele gasflessen, die door de brand explodeerden. Door de explosie zijn meerdere omstanders in brand gevlogen. De politie kon tijdens de nacht niet aangeven hoeveel personen er door de explosie gewond zijn geraakt en hoe het met hen is.

Er gold vanwege het coronavirus een vuurwerkverbod, met als doel te voorkomen dat de ziekenhuizen het druk zouden krijgen met vuurwerkslachtoffers. Maar niet iedereen hield zich aan dit verbod. Uit de hele regio kwamen beelden binnen van afgestoken vuurwerk.

Agenten bekogeld

Ook na middernacht bleef het relatief rustig in de hele regio. De ME moest wel een aantal keer in actie komen, maar dit was vooral om ervoor te zorgen dat de brandweer veilig hun werk kon doen. In Katwijk, Alphen aan den Rijn en Den Haag werden de agenten bekogeld met stenen en vuurwerk, maar de ME hoefde nergens charges uit te voeren. In Moerkapelle zorgde de ME ervoor dat de brandweer haar werk kon doen, door een groep van twintig jongeren op afstand te houden.

Koning Willem-Alexander bracht tijdens de nieuwjaarsnacht een bezoek aan het commandocentrum van de politie en aan bureau Hoefkade. Daar bleek dat het een goede jaarwisseling is geweest. 'We hebben eigenlijk een betrekkelijk rustige nachtdienst gehad', vertelde een van de aanwezige agenten aan de koning. De vorst bracht na het bezoek aan de politiebureaus ook een bezoek aan het HMC Westeinde. 'Het is bizar rustig. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt', zei een arts tegen de koning.

Tientallen autobranden

Ondanks dat het volgens de hulpdiensten een rustiger oud en nieuw was, gingen er in de regio wel tientallen auto's in vlammen op. Vooral in Den Haag werden er veel voertuigen in brand gestoken, maar er kwamen ook diverse meldingen binnen uit Alphen aan den Rijn, Gouda, Wassenaar en Rijswijk. In 2019 lag het aantal autobranden op 33, vrijdagmorgen maakt de politie bekend hoeveel auto's er deze keer in brand zijn gestoken.

Mensen die oud en nieuw bij visite hadden doorgebracht werden op weg naar huis verrast door zeer dichte mist. Met als gevolg diverse aanrijdingen, waaronder op de A4. De snelweg tussen Rotterdam en Den Haag was enkele uren dicht, eerst vanwege de mist, later door technische problemen in de Ketheltunnel.

Plukjes mensen

Omroep West-verslaggever Sander Knura was een groot deel van de nacht op straat. Ook hij heeft ervaren dat het stiller dan normaal was:

Als de klok twaalf uur slaat valt vooral de rust boven de stad op. Waar de lucht zich normaal vult met vuurwerk, is er nu af en toe een lichtflits te zien. Ook de hoeveelheid knallen valt dit jaar in het niet bij andere jaarwisselingen. Even na middernacht staan er in het Haagse Laakkwartier her en der plukjes mensen. Sommigen steken vuurwerk af, veruit de meesten blijven gewoon binnen. Wat opvalt is de hoeveelheid vuurtonnen in het straatbeeld.

Brandjes

De meldingen waar we achteraan rijden zijn voornamelijk stapels rommel die in brand zijn gestoken en autobranden. Op de Schoeplaan zien we hoe een Audi volledig uitbrandt. Soms moet de politie even kort optreden om de brandweer te ondersteunen, zoals op de Pachtersdreef in Den Haag. Vaak is de actie zo kort dat alles al weg is als we na tien minuten aankomen. Als er geen meldingen zijn, rijden we rondjes in en om Den Haag. We rijden door Voorburg, Rijswijk en zijn ook nog even in Delft. Sommige straten zijn verlaten, alsof het geen oud en nieuw is.

Rond vier uur rijden we nog naar de Haagse wijk Ypenburg. Een tipgever heeft acht 'ME-bussen' gezien. Als we aankomen rijden de bussen ons tegemoet, ze vertrekken weer. Ook hier denken we dat ze er waren voor de brandweer. Ook wij vertrekken en concluderen dat dit toch wel een van de rustigste jaarwisselingen uit onze carrière geweest moet zijn.

