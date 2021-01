Balkonfeest in Rijswijk: 'Bij een unieke jaarwisseling hoort een uniek feestje'

'Sander en Rachel, gelukkig nieuwjaar!!,' brult Fred de Bruijn naar zijn onderburen vanaf zijn balkon, terwijl hij zijn glas champagne heft. Hij komt maar net boven de keiharde muziek uit. 'We hebben geprobeerd binnen alle maatregelen er toch een echt feestje van te maken,' aldus Fred.

Hij is één van de bewoners en organisatoren van het Balkonfeest aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk. 'Normaal hadden we dit nooit zo gedaan, maar bij een unieke jaarwisseling hoort ook een uniek feestje.'

Zwaaien

De buurt hield het feest ook al op Koningsdag en Bevrijdingsdag dit jaar tijdens de eerste coronagolf, waarin er net als nu geen evenementen plaats konden vinden. 'De reacties waren zo positief, dat we besloten om het feest te herhalen, maar dan met Oud & Nieuw.'

Toch blijft het feest anders dan een gewoon 'buurtfeest'. 'We appen wel gedurende de avond met elkaar, wisselen af en toe een hapje of een drankje uit via de balkons en verder zwaaien en proosten we naar elkaar.'

Hechter

Buren kunnen het feest - ondanks de geluidsoverlast - absoluut waarderen. 'Zeker in deze gekke tijd, is dit iets positiefs, iets wat we met elkaar doen, om 2020 toch een beetje goed af te sluiten,' zegt een buurtbewoonster.

Daarnaast lijken de buren nog hechter met elkaar te worden. 'Zowel mensen van tachtig als jongeren staan te swingen op de balkons. Er zijn nummers uitgewisseld die anders nooit uitgewisseld zouden worden,' glundert Fred. 'Ik denk zelfs dat er volgend jaar - corona of niet - wel weer een herhaling komt.'

