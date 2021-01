Zes tips om 1 januari te overleven

Tip 1: Het water in!

De traditionele nieuwjaarsduik hoort er natuurlijk bij op 1 januari, maar dat zit er vandaag niet in. De officiële duik is afgelast en Reddingsbrigade Nederland waarschuwt om niet op eigen houtje te gaan zwemmen in de zee of een binnenwater. Maar dat betekent niet dat je het jaar niet op een andere frisse manier kan beginnen.

Heb je een bad thuis? Duik daar lekker in vandaag. En als je een blik zeewater hebt kunnen kunnen scoren voor de alternatieve duik, dan kun je die over je hoofd gieten. Maar lekker droog blijven en genieten van eerdere duiken, kan natuurlijk ook: op TV West blikken we om 12.00 uur terug.

Tip 2: WK darts

Hou je van darts? Dan heb je vast fijne weken. Darter Dirk 'Aubergenius' van Duijvenbode uit 's Gravenzande wist een plekje in de kwartfinale te bemachtigen. De dartssensatie neemt het vanmiddag op tegen Gary Anderson. Schreeuw hem naar de laatste vier!

Tip 3: Onderuitgezakt naar Jochem Myjer kijken

Het nieuwe jaar lachend beginnen klinkt als een goed plan. De nieuwste show van Jochem Myer was gisteravond op televisie, maar niet getreurd als je die gemist hebt. Hij staat namelijk ook op Netflix, dus je kan inschakelen wanneer je maar wil. De Leidenaar wil trouwens zelf ook graag dat je kijkt:

Tip 4: Bezem door het nieuwe jaar

Straten vol rommel, het is een veelvoorkomend beeld op 1 januari en dat is ondanks het vuurwerkverbod ook dit jaar niet anders. Zo hield niet iedereen zich aan het verbod, maar ook het kindervuurwerk vloog de winkels uit en dat zorgt natuurlijk ook voor het nodige afval op straat. Tijd om je straatje te vegen dus. Heb je daarna ook weer een oliebol verdiend!

Tip 5: Schansspringen!

Iedere sportliefhebber weet het. Er is één dag in het jaar waarop je naar schansspringen kijkt, en dat is 1 januari. En het gaat gewoon door! Op de schans van Garmisch Partenkirchen vliegen vooral professionals uit landen mét bergen tot wel 130 meter ver. Spektakel dus. En je kunt nog uitslapen ook. Vanaf 14.00 uur is het te zien bij de NOS.

Tip 6: Als alles mislukt is

Helaas. Alle goede bedoelingen te spijt: jij kunt niets op Nieuwjaarsdag, de kater is te groot. Zelfs een korte wandeling naar het toilet is al te veel. Wat doe je dan? Dokterdokter heeft de oplossing. De remedie tegen de nieuwjaarskater is een combinatie van water, geroosterd brood met honing, een gekookt ei met een snufje zout, kamillethee en een kiwi. Maar dat heb je vast niet in huis hè? Sterkte…

