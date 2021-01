Dirk van Duijvenbode strandt in kwartfinale na spectaculair WK Darts

Dirk van Duijvenbode is gestrand in de kwartfinale van het WK Darts. De darter uit 's-Gravenzande was niet opgewassen tegen de Schot Gary Anderson. Van Duijvenbode verloor met 5-1 in sets.

De dartssensatie van dit jaar blijkt dus toch te stoppen te zijn. De kwartfinale liep na een sterk WK uit op een deceptie voor Van Duijvenbode. Hij kreeg met 5-1 klop van Anderson. Toch zal Van Duijvenbode niet ontevreden zijn over het WK, want voorafgaand aan het toernooi had hij het behalen van de kwartfinale als doel gesteld.

Van Duijvenbode kan ook terugkijken op een spectaculair WK. Nadat hij eerder al in een spannende wedstrijd stuntte tegen de nummer 5 van de wereld, Rob Cross, rolde hij in de derde ronde Engelsman Adam Hunt met 4-0 op. In de vierde ronde versloeg de 28-jarige Westlander de nummer 12 van de wereld, Glen Durrant, met 4-3. Daar was een flinke comeback voor nodig na een 1-3 achterstand in sets.

Vliegende start en breaks

In de kwartfinale was de 50-jarige Anderson, nummer 13 van de wereld en tweevoudig wereldkampioen, te sterk voor de darter uit 's-Gravenzande. Van Duijvenbode kende nog wel een vliegende start door de Schot meteen te breken in de eerste leg en de eerste set met 3-1 te winnen.

De tweede set werd de Westlander op zijn beurt weer gebroken in de eerste leg. Lang kon Anderson daar niet van genieten, want Van Duijvenbode brak meteen terug. Toch wist Anderson de leg erna weer te breken: 1-2. Die break wist Anderson wel te verzilveren, mede door de gemiste kans van Van Duijvenbode om met drie pijlen tops uit te gooien, en de Schot won de tweede set op zijn beurt met 3-1.

Drie sets achtereen geen schijn van kans

In de derde en de vierde set gaf Van Duijvenbode niet thuis. Scorend was de Schot beter en de Westlander keek al snel tegen een 0-2 achterstand aan. Ook de derde leg nam Anderson geen gas terug en hij pakte de set met 0-3. De vierde set ging Anderson vrolijk door en wist Van Duijvenbode wederom geen potten te breken. De Schot won wederom met 0-3 in legs en kwam in sets 3-1 voor.

De vijfde set liet Anderson ook weer zijn klasse zien. Nadat hij de eerste leg simpel binnen haalde, gooide hij in de tweede leg 131 uit door triple 17 en twee keer dubbel 20 te gooien. Wederom kreeg Van Duijvenbode een break te verduren. Hij wist zich enigszins te revancheren door Anderson terug te breken. Van Duijvenbode kreeg ook kansen om op 2-2 te komen, maar was niet in vorm op de dubbels. Anderson was dat - op één slippertje tussendoor na - wel en won ook de vijfde set met 3-1.

Wedstrijd gespeeld

Met een 4-1 in sets op het bord leek de wedstrijd wel gespeeld. Toch wist Van Duijvenbode zich nog even van zijn goede kant te laten zien. Nadat hij in de eerste leg gebroken werd, wist hij twee sets op rij te winnen: 1-2. Er kwam weer wat meer gif in het spel van de 's-Gravenzander.

Toch bleek de 50-jarige tweevoudig wereldkampioen ook in de zesde set de bovenliggende speler. De Schot won op zijn beurt twee legs op rij en wist de set met 3-2 te winnen. Anderson had maar één matchdart nodig om de wedstrijd uiteindelijk met 5-1 in sets te winnen.

