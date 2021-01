Jongerenwerkers Schilderswijk trots op rustig verlopen oudejaarsnacht: 'Een goed gevoel, heerlijk'

'De Schilderswijk heeft een bepaald stigma. En dat stigma klopt niet altijd, voor mij dan in ieder geval', vertelt Yassine Abarkane, coördinator van Stagehuis Schilderswijk tegen mediapartner Den Haag FM. 'Ik ben hier actief, werk hier, ben hier geboren en getogen. Dus voor mij klopt dat stigma sowieso niet en het is mooi om aan andere mensen te laten zien: kijk, dit is onze Schilderswijk.'

Tijdens de jaarwisseling bleef het rustig op straat, al waren er hier en daar wel wat jongeren die buiten liepen. 'Mensen in de Schilderswijk hebben gehoor gegeven aan de premier: ze blijven thuis. We zien jeugd natuurlijk wel op straat, maar geef ze eens ongelijk', aldus Abarkane. 'Ik bedoel: het zijn jongeren, we wonen hier in kleine huizen... dus even een avondje naar buiten gaan om met je vrienden het nieuwe jaar in te gaan, dat is toch alleen maar mooi?'

Trots op de Schilderswijk

Younes Achahboun is vrijwilliger bij Stagehuis Schilderswijk en legt uit waarom hij het zo belangrijk vindt om tijdens oud en nieuw te werken. 'Het is de wijk waarin we zijn opgegroeid en waarin onze ouders nog wonen. We hebben hier onze jeugd gehad en er leuke momenten beleefd. Dan ga je een bepaald gevoel creëren en je associëren met deze wijk. Daarom vind ik het belangrijk om me in te zetten tijdens oudejaarsavond.'

De nacht is in de Schilderswijk rustig verlopen en dat stemt Abarkane tevreden. 'Ik ben trots op de mensen in deze wijk, op de bewoners, op de jongens die met ons meelopen, op de jongens die zich positief inzetten voor onze wijk. Dus vooralsnog heb ik een goed gevoel, heerlijk, ben heel positief. Nogmaals complimenten aan alle mensen, dat we toch met elkaar, samen met de gemeente en de politie, zoveel voor elkaar krijgen.'

LEES OOK: Wat gaat 2021 ons brengen? Een trendwatcher, paragnost en verloskundige blikken vooruit