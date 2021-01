Lenferink blikt tevreden terug op jaarwisseling: 'Horrorscenario is uitgebleven'

Brandweer Hollands Midden moest tussen 22.00 en 5.00 uur in totaal 121 keer uitrukken, veelal voor kleinere buitenbranden. Tijdens de vorige jaarwisseling was dat nog 134 keer. In een huis aan het Aïdaplein in Alphen aan den Rijn ontplofte donderdagmiddag een vuurwerkbom, de bewoner raakte daarbij 'behoorlijk gewond'.

In Katwijk en Alphen aan den Rijn werden agenten bekogeld met stenen en vuurwerk, maar de ME hoefde nergens charges uit te voeren. 'Dit is vooral in het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn gebeurd. Ik vind dit volstrekt onacceptabel. Gelukkig is niemand gewond geraakt', zegt de Alphense burgemeester Liesbeth Spies erover. In Zoeterwoude werd de brandweer donderdagmiddag bekogeld met vuurwerk.

'We tellen de zegeningen'

'Het is niet het horrorscenario geworden waar sommigen bang voor waren', blikt Lenferink - burgemeester van Leiden - terug op de jaarwisseling. 'Iedereen was een beetje bang dat het toch niet helemaal goed zou gaan en dat is in de stad eigenlijk heel erg meegevallen. Er waren weer minder incidenten dan vorig jaar en die zegeningen tellen we in ieder geval.'

Ondanks het vuurwerkverbod ging er nog best wat vuurwerk de lucht in. Toch werden er geen vuurwerkslachtoffers in behandeling genomen in de ziekenhuizen in Hollands Midden. 'En daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat was uiteindelijk het doel.'

De-escalatie

Volgens Lenferink is de openbare orde 'onder controle gebleven'. Op sommige plekken greep de politie bewust niet in. 'De-escalatie hoort er bij deze policy bij.'

