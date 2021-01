Burgemeester Spies niet blij: 'Hulpverleners bekogeld en flat onbewoonbaar na vuurwerkbom'

De flatwoning in Alphen aan den Rijn waar op oudejaarsdag een vuurwerkbom ontplofte, is onbewoonbaar. Dat laat burgemeester Liesbeth Spies weten. Verder zegt ze dat de jaarwisseling niet rustig is verlopen. Zo is er op verschillende plekken in Alphen aan den Rijn met vuurwerk naar hulpverleners gegooid. 'Ik vind dit volstrekt onacceptabel', zegt Spies.

De onrustige jaarwisseling begon in Alphen aan den Rijn op oudejaarsdag al eerder dan in andere gemeenten. Rond 14.00 uur werd Alphen namelijk opgeschrikt door een explosie in een flatwoning aan het Aïdaplein. Het bleek te gaan om zwaar illegaal vuurwerk dat ontplofte. De bewoner raakte gewond en een 35-jarige Alphenaar werd aangehouden.

'De vuurwerkontploffing was enorm schrikken voor de bewoners', blikt Spies terug. 'De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft aan het eind van de middag in de flat explosief materiaal verwijderd. De flat is onbewoonbaar', vertelt de burgemeester. 'Aan het begin van de avond mochten alle overige bewoners terug naar hun huis, dit is verder rustig verlopen.'

Hulpverleners bekogeld

Spies spreekt ook haar respect en dank uit richting alle hulpverleners in haar gemeente. 'Zij doen hun werk onder onvoorspelbare en lastige omstandigheden en hebben dat ook dit jaar goed gedaan. Dat maakt het extra wrang dat onze hulpverleners ook dit jaar met verbaal en fysiek geweld te maken hebben gehad.'

Op verschillende plekken werden hulpverleners bekogeld met vuurwerk. 'Dit is vooral in het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn gebeurd', weet Spies die daar erg boos over is. 'Ik vind dit volstrekt onacceptabel. Gelukkig is niemand gewond geraakt', aldus de burgemeester.

Relatief rustige jaarwisseling in regio

Op andere plekken in de regio is de jaarwisseling rustiger verlopen. De Veiligheidsregio Hollands Midden laat weten dat het in de nacht van 31 december op 1 januari minder druk was dan voorgaande jaarwisselingen. In de regio Haaglanden werden tientallen auto's in brand gestoken, maar bleven grote incidenten uit. In Rijswijk ging het wel mis: meerdere mensen vlogen daar in brand bij een ontploffing.

Het doel om de zorg te ontlasten, lijkt wel te zijn gehaald. Het was een stuk rustiger in de ziekenhuizen in de regio dan normaal.

