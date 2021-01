Mee met veegploeg in Leiden: 'Echt minder rotzooi dit jaar'

Om 8.00 uur stapt Dick met een uitstekend humeur met zijn collega Mehmet in de auto. Na enkele meters klinkt het al achter zijn mondkapje vandaan: 'Het is echt schoner dan andere jaren'. Maar laten we niet te vroeg juichen. Na één keer linksaf komen we de eerste resten vuurwerk tegen. Een doos vol met lege hulzen. 'Illegaal vuurwerk', weet Dick met een kennersblik.

Wat opvallend is, is het verschil per straat. In de ene straat is het een zooitje, maar sla je een willekeurige hoek om, dan kan het daar weer helemaal schoon zijn. Ergens in de Mors stuiten het tweetal op een smeulende hoop van blikjes, stoeptegels, kerstboomstammen en kooltjes. Volgens een buurvrouw was het 's nachts nog nooit zo erg geweest.

'Alles ging er op. De vlammen kwamen zo wat boven het dak uit.' Met een vergoelijkende glimlach voegt ze toe: 'Nou ja, ze mogen natuurlijk ook helemaal niks op het moment. Daar zal het wel van komen.'

Schoner

Dick en Mehmet halen de grote stukken uit het nog smeulende vuur en bellen de collega's voor een grotere veegwagen. Hun veger en blik is nu niet voldoende. En door, straat in, straat uit. Na een uur weet Dick het zeker: 'Deze straat lag vorig jaar helemaal vol met vuurwerkresten. Er is echt veel minder troep op straat dan andere jaren op 1 januari!'

