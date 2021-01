Den Haag onderzoekt 'demonstratie' Duindorp

De gemeente Den Haag gaat nog precies uitzoeken wat er is gebeurd tijdens een als demonstratie verpakt feest op het Tesselseplein in Duindorp op Oudejaarsdag. Daar waren ondanks de coronapandemie in de loop van de middag tientallen mensen aan het hossen en dansen. Dat leidde tot grote verontwaardiging op sociale media en in de Haagse gemeenteraad.

Burgemeester Jan van Zanen zegt in een reactie dat er geen sprake was van een feest, maar van een demonstratie. 'Volgens mij was het een demonstratie van honderd mensen waar heel veel kinderen bij waren. Maar de beelden heb ik ook gezien en hoe het precies zit, wordt nog uitgezocht. Maar het was echt een demonstratie, het was ook op het afgesproken tijdstip afgelopen. Maar we gaan er nog wel even goed naar kijken.'

Dat er tijdens de bijeenkomst ook een artiest optrad, wil niet zeggen dat het daarmee een feest is, aldus de burgemeester. 'Demonstraties zijn er in allerlei soorten en maten. Er wordt wel vaker muziek gemaakt.'

Anderhalve meter afstand

Op beelden is ook te zien dat mensen tijdens de bijeenkomst niet in alle gevallen voldoende afstand hielden. Volgens Van Zanen is dat ook geconstateerd en werd de organisatie daarop aangesproken. 'Ik heb ook begrepen dat vanaf het podium steeds is aangegeven dat mensen anderhalve meter afstand tot elkaar moesten bewaren. Ja, dan gaat het ook wel eens mis. Ik heb ook een aantal van die beelden gezien en dat is niet goed gelukt. Maar dat komt vaker voor bij demonstraties. We gaan er nog goed naar kijken.'

De burgemeester keek deze Nieuwjaarsdag terug op een 'complexe jaarwisseling' vanwege het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. 'Ik maak het voor het eerst mee in Den Haag en ben heel tevreden over hoe er door iedereen is samengewerkt. Maar het is voor die hulpdiensten nog wel steeds de drukste dag van het jaar.'

Vuurwerk naar hulpverleners gegooid

De massale inzet van medewerkers van de gemeente, hulpdiensten, handhavers en bewoners zorgt er wel voor dat er de afgelopen jaren steeds minder incidenten voordoen. Die trend zette dit jaar door. Toch werd ondanks het verbod vuurwerk afgestoken en ook vuurwerk gegooid naar hulpverleners. Verder werd en brandweervoertuig bekogeld met bakstenen.

